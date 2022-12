La Camera di commercio italo-tedesca premia i migliori progetti di formazione duale

Si è svolta questa mattina la cerimonia conclusiva del “Premio di Eccellenza Duale”, il tradizionale appuntamento di AHK Italien che premia i migliori progetti in materia di formazione a stampo duale attivi in Italia. La cerimonia è stata ospitata dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, presso Villa Almone. Il progetto è stato realizzato con il supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET).

Hanno aperto i lavori l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia Viktor Elbling, la Sottosegretaria di stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, il Deputy Head del Govet Peter Rechmann, la Presidente AHK Italien Monica Poggio e il Consigliere Delegato Jörg Buck.

A premiare i vincitori di questa edizione è stata una giuria composta da: Christian Bock (Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca), Antonietta Zancan ed Elena Gaudio (Ministero dell’Istruzione e del Merito), Alessandra Biancolini (ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Federica Scucchi (Unioncamere), Alfonso Balsamo (Confindustria), Silvia Ciuffini (Confartigianato Imprese) e Katrin Helber (AHK Italien).

Negli ultimi anni, il modello duale è cresciuto molto in Italia: sempre più aziende, istituti, studentesse e studenti sono interessati a partecipare a progetti formativi che alternano momenti didattici a momenti di apprendimento in azienda. Uno degli obiettivi di questa iniziativa è proprio quello di dare visibilità a progetti che formano nuove figure professionali sempre più richieste sul mercato, rispondendo così alla carenza di personale qualificato. Secondo il nostro Business Outlook del mese scorso, circa il 27% delle aziende ha indicato infatti, tra i principali timori, la difficoltà a trovare personale in linea con le proprie necessità.

Sono passati dieci anni dai primi accordi di cooperazione bilaterale tra i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro siglati da Italia e Germania e quest’anno ricorrono anche cinque anni dalla prima edizione del Premio di Eccellenza: dal 2018, abbiamo coinvolto circa 200 progetti duali, 180 aziende, oltre 170 partner formativi – tra cui scuole superiori, Centri di Formazione Professionale, ITS, università e altri enti di formazione. Questi progetti hanno riguardato 17 regioni italiane e più di 3000 giovani studenti o apprendisti.

In questa ultima edizione, il premio ha visto la partecipazione di realtà provenienti da diversi settori e aree geografiche: 41 progetti candidati, realizzati da 34 aziende e 44 partner formativi, includendo 664 studenti e studentesse in 10 regioni e 11 settori professionali.

Cinque le categorie premiate questa mattina. Per la categoria “Alternanza | Stage”, due i premi assegnati: a MEVIS Group, con un progetto in collaborazione con l’ITS Academy Meccatronico Veneto che ha coinvolto quattro studenti nel settore meccanico e meccatronico, e a MAN Truck & Bus Italia, con un progetto che ha interessato undici studenti nel settore automotive in Veneto, in collaborazione con CFP Don Calabria e l’Agenzia ONU per i Rifugiati (Unhcr).

Ad ottenere il premio “Apprendistato di 1° livello” è stata l’azienda Mead Informatica, con la partecipazione di nove studenti a un progetto di inserimento nel settore IT/ICT in Emilia-Romagna, in collaborazione con Ifoa – Istituto Formazione Operatori Aziendali.

Enel ha ricevuto il premio “Apprendistato 3° livello”, con un progetto che ha visto coinvolti undici studenti all’interno del settore elettrico ed elettronico nel Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre.

Kaeser Compressori è stata premiata per la categoria “Contratti di lavoro” grazie a un progetto in ambito meccanico/meccatronico in Emilia-Romagna con il coinvolgimento di tredici studenti, in collaborazione con FAV – Fondazione Aldini Valeriani.

Per la categoria “Microimprese”, il premio è andato a Confartigianato Grosseto per un progetto indirizzato a 40 studenti nel settore dell’artigianato in Toscana, in collaborazione con l’ISIS L. Bianciardi Grosseto.

La giuria ha riconosciuto, infine, due menzioni speciali, ad AURIGA e a Robinson Group.

«Le aziende che investono nella formazione di giovani talenti con percorsi di stampo duale creano un circolo virtuoso che porta benefici non solo alle imprese stesse, ma anche al personale e al mercato del lavoro, con una formazione mirata che ha ricadute positive sul contrasto allo skills mismatch e sulle economie dei territori», ha dichiarato il Consigliere Delegato AHK Italien Jörg Buck. «In questi cinque anni di Premio abbiamo cercato di promuovere e dare visibilità ai trend di sviluppo del modello duale in Italia, ad esempio con il focus su ITS e microimprese, per citare due categorie della nostra iniziativa. Forti del know-how maturato nelle diverse edizioni e consapevoli della necessità di fare rete in modo sempre più deciso tra pubblico e privato, continuiamo a presidiare l’ecosistema della formazione nel nostro Paese e a contribuire al suo sviluppo».

«Oggi il Premio di Eccellenza Duale viene assegnato per la quinta volta», ha dichiarato Viktor Elbling. «Italia e Germania collaborano infatti da molti anni nel campo della formazione duale. Abbiamo concluso diversi accordi di cooperazione a livello ministeriale e vogliamo collaborare ancora più strettamente. Per combattere i grandi problemi del mercato del lavoro, come la disoccupazione giovanile e la carenza di lavoratori qualificati, una buona istruzione e una formazione su misura per i giovani è la chiave. Mi auguro che questo premio sia un incentivo per la creazione e l‘ampliamento di progetti di formazione duale in futuro, al di là della cerimonia odierna. Auguri alle vincitrici e ai vincitori».