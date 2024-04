La Camera respinge la mozione di sfiducia su Salvini

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera, con 211 voti contrari e 129 a favore, ha respinto la mozione di sfiducia presentata da Azione, Pd, M5S e Alleanza verdi e sinistra, con primo firmatario il capogruppo di Azione Matteo Richetti, contro il vice premier e ministro delle Infrasrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Nella mozione si legge che “nonostante le recenti dichiarazioni dei componenti del partito del ministro Salvini, tendenti a specificare come, nella realtà, l’accordo di collaborazione con il partito Russia Unita non sia mai stato concretamente implementato, a quanto risulta il ministro Salvini non ha mai agito formalmente al fine di interrompere il rapporto di collaborazione con l’entità politica del presidente Vladimir Putin”. Ecco perchè secondo i firmatari “il ministro Salvini non può rappresentare degnamente la Repubblica italiana ma, anzi, dimostra di non esercitare appieno le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. La maggioranza, forte dei numeri a disposizone, ha serrato le fila riuscendo a respingere così la mozione di sfiducia.

