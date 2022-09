La campagna di Gaetano Cerrito infiamma Baia Domizia: Torneremo al centro dell’attenzione nazionale

“Un grande Cerrito per una grande campagna elettorale in corso”. Suscita molte speranze, soprattutto nel Casertano dove l’imprenditore è assai popolare, la candidatura di Gaetano Cerrito alle prossime elezioni. “Ma è proprio il Cerrito di Baia Domizia?”, chiedono i cittadini delle varie realtà territoriali del Collegio in cui è candidato, riconoscendolo nelle immagini e nel materiale propagandistico diffusi dal suo staff. “Evidentemente – spiegano i collaboratori – tutto questo interesse è il frutto di un grande impegno e del lavoro incessante di Cerrito non solo per l’area aurunca ma per tutto il litorale domizio e di riflesso per la Provincia di Caserta”. Del resto, come ha scritto recentemente il Mattino, nel presentare il suo libro L’uomo de “L’Altra Italia”, storia di quarant’anni di successi, “Gaetano Cerrito, impresario, imprenditore, ideatore e conduttore di programmi giornalistici, ha legato la sua vita professionale e umana a quella di Baia Domizia, la località turistica del Casertano nata dal nulla, alla fine degli anni Sessanta, e che «tra discese e risalite» resta ancora in cerca di una sua definitiva affermazione”.

Le priorità programmatiche

In questi giorni “si susseguono – spiegano i suoi collaboratori – incontri, incontri ed ancora incontri con istituzioni e cittadini” dove Cerrito, in maniera semplice ma al tempo stesso concreta, presenta il suo programma racchiuso in pochi punti. Ecco i più importanti.

Difendere la migliorata qualità delle acque del nostro mare. TURISMO – Sostegno e rilancio del turismo enogastronomico e culturale di Baia Domizia, del territorio aurunco, del Litorale Domizio e dell’agro aversano, con annesso rilancio della filiera agroalimentare e del nostro oro bianco, la mozzarella, vere eccellenze campane.

Sostegno e rilancio del turismo enogastronomico e culturale di Baia Domizia, del territorio aurunco, del Litorale Domizio e dell’agro aversano, con annesso rilancio della filiera agroalimentare e del nostro oro bianco, la mozzarella, vere eccellenze campane. CENTRO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO , con annessa scuola di recitazione, da realizzare a Baia Domizia che consentirebbe nuovi sbocchi occupazionali per i nostri giovani e al tempo stesso fungerebbe da volano per una grande collocazione dell’intero territorio come fatto di cultura, cinema e tv a livello nazionale e internazionale.

Il possibile ritorno di Peppino Di Capri

A dare una mano a Cerrito c’è anche Peppino o di Capri, suo vecchio amico. Non è escluso che il grande cantante, esibitosi numerose volte in passato al “Vittoria Club” e al “Geotenda Vittoria”, torni a Baia Domizia per aiutare Cerrito a lanciare il messaggio di “una storia che si ripete e porta il territorio, ancora una volta, all’attenzione nazionale e internazionale”.