La Campania a Bruxelles: via al Polo regionale per l’Innovazione digitale evoluta. Nasce il desk dell’Edih Pride

“Valorizziamo una eccellenza che è il Campania DIH – Rete Confindustria Scarl, lanciamo una sfida per accompagnare il sistema delle imprese nella necessaria azione di digitalizzazione ed innovazione. Rilanciamo da Bruxelles il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, una partita vinta dalla Campania”. Così Enzo Maraio, dirigente responsabile dell’Ufficio della Regione Campania a Bruxelles nel corso di un incontro presso gli uffici della ‘capitale europea’.

“In linea con gli obiettivi della Regione e del Presidente De Luca, promuoviamo una concreta collaborazione pubblico privato per far crescere le opportunità. Presso la sede di Bruxelles, che da anni si impegna per raccontare progetti e bandi, sarà ospitato – dice Maraio – uno sportello del Campania DIH che, con le sue attività e con il progetto Edih Pride in particolare, accompagna le imprese nei percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione di competenze tecniche e digitali. Senza questa partita non c’è competizione”.

“Ci sarà, dunque, un desk del Polo Europeo Digitale anche a Bruxelles – ha detto – che consentirà alla Regione di rilanciare le sue attività di informazione ed approfondimento sui temi della innovazione in stretta collaborazione con il Campania DIH. Rafforzeremo questo cammino costruendo stage e consentendo a giovani competenze di essere a servizio del tessuto produttivo”.

“Ci candidiamo – ha concluso Maraio – a diventare Regione capofila sul tema dell’innovazione e del digitale. Il percorso è avviato”.

All’incontro, invitati dalla Regione Campania, presenti anche i rappresentanti europei di alcune regioni italiane, della DG for Digital Services Unit B2 della Commissione Europa, dell’Agenzia ICE, di Unioncamere e di altre Associazioni di categoria.

“In occasione della seconda edizione dell’EDIH Network Summit di Bruxelles, con i 151 European Digital Innovation Hub e con le autorità nazionali e gli esperti europei del settore- ha sottolineato Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato Campania DIH Rete Confindustria e Coordinatore EDIH P.R.I.D.E. – avviamo con grande entusiasmo il desk dell’EDIH P.R.I.D.E. presso la sede della Regione Campania a Bruxelles. Questo rappresenta un passo cruciale per supportare le imprese nella transizione verso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate, fondamentali per restare competitive in un mercato globale sempre più esigente. L’obiettivo è fare massa critica, favorire la cooperazione, promuovere l’incontro fra le istituzioni europee, le imprese, i network che costruiscono le opportunità. L’attività immaginata è in linea con la logica del partenariato ‘robusto e qualificato’ che anima le nostre iniziative”.

“Intelligenza artificiale, cybersicurezza e altre soluzioni innovative non sono più un’opzione, ma una necessità per le aziende che vogliono crescere, innovare e rafforzare la propria resilienza. La presenza a Bruxelles – ha spiegato – ci consente di offrire alle imprese ulteriori opportunità di trasferimento tecnologico, di formazione, di accesso ai finanziamenti e di networking, favorendo collaborazioni e sinergie a livello internazionale per accelerare lo sviluppo competitivo delle nostre realtà produttive.”

“La sinergia con la Regione Campania – ha concluso Imperiale – rappresenta un ulteriore valore aggiunto. L’azione comune ci consentirà, quale organismo che opera anche per conto della Commissione Europea, di consolidare la nostra azione a sostegno delle imprese”.

A Bruxelles anche una occasione per approfondire i temi della Cybersicurezza alla luce della nuova direttiva Nis2. Il Campania DIH, con la rete nazionale dei DIH, svolge su tutto il territorio nazionale attività di assessment sul tema.

“La collaborazione con il Campania DIH – Rete Confindustria è scelta strategica. Accompagnare le piccole e medie imprese, le più grandi, nei processi di trasformazione digitale è costruzione di futuro” ha sottolineato il Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

“Siamo la regione d’Italia che più ha investito in questa direzione, anche con l’ultimo finanziamento di 14 milioni di euro per la cybersecurity, e continueremo su questa strada per dare risposte concrete. Il lavoro comune a Bruxelles, per intercettare opportunità, e quello che dobbiamo rafforzare e consolidare in Campania, è opzione vincente” ha concluso.

L’EDIH PRride – Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta’, coordinato dal Campania DIH – Rete Confindustria scarl, è uno dei 13 European Digital Innovation Hub italiani finanziato dalla Commissione Europea e cofinanziato dal MIMIT, che ha il compito di assicurare la transizione digitale del sistema industriale con particolare riferimento alle PMI e alla PA, attraverso l’adozione delle tecnologie avanzate digitali: Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica. Gli altri partner di PRIDE sono, infatti, il Consorzio “Meditech – Mediterranean Competence Center 4 Innovation”, il Cerict – Centro Regionale di Competenza nell’ICT, e l’ICAR- Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Cnr.

Il Campania DIH, nodo della rete nazionale degli Hub di Confindustria, società consortile costituita dall’Unione degli Industriali di Napoli insieme a Confindustria Avellino, Confindustria Caserta, Confindustria Benevento, Confindustria Salerno, Ance Campania, Tim, WindTre e Netgroup, favorisce lo sviluppo dell’ecosistema regionale dell’innovazione digitale al fine di favorire i percorsi di trasferimento tecnologico e valorizzazione di competenze tecniche e di soluzioni digitali dei propri partner, nonché di supportare i processi di trasformazione digitale delle PMI. Tutti i soci del Campania DIH sono Affiliated Entity dell’EDIH PRIDE.