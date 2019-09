La Campania a Dubai, Caputo: Così aiutiamo le nostre Pmi a espandere il loro potenziale mercato

“La Campania sta supportando la crescita dei gruppi industriali 4.0 che ora guardano a Dubai come modello e come opportunità per espandere il loro potenziale di mercato. Possiamo e dobbiamo lavorare insieme su questo, non solo sostenendo il dialogo istituzionale e la cooperazione sinergica, ma anche creando un canale comune per progetti industriali che può essere collegato all’Ue e alle politiche nazionali per questi settori”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo, consigliere delegato agli Affari europei e relazioni internazionali ed alle Politiche agricole, alimentari e forestali del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al “Dubai Investment Week 2019”, l’annuale conferenza organizzata da Dubai Investment Development Agency – Dubai FDI – Government of Dubai. – Questa del Dubai Investment Week 2019 è stata una importante opportunità per la Regione Campania – continua il consigliere Nicola Caputo a margine dell’iniziativa – una bella occasione per evidenziare che la Campania esiste. Siamo una Regione di 6 milioni di abitanti con un Pil più o meno simile a quello dell’Ungheria e della Slovacchia ed, a mio avviso, dobbiamo giocare un ruolo da “player” nel contesto internazionale”.