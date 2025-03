La Campania celebra il ragù napoletano: istituita la giornata regionale

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una legge che istituisce ufficialmente la “Giornata del Ragù napoletano”, riconoscendo il celebre condimento come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). La legge, promulgata dal Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, sancisce un importante passo per la valorizzazione di uno dei simboli più iconici della gastronomia e della cultura partenopea.

La Giornata del Ragù napoletano sarà celebrata ogni anno la seconda domenica di novembre, con l’obiettivo primario di esaltare questo elemento distintivo della tradizione culinaria di Napoli e dell’intera regione. Il ragù viene riconosciuto non solo come un piatto, ma come un vero e proprio simbolo della famiglia, dell’identità territoriale, un patrimonio da preservare e tramandare alle future generazioni.

La nuova legge prevede un ruolo attivo per il Consiglio e la Giunta regionale, che in occasione della Giornata patrocineranno iniziative ed eventi promossi dalle istituzioni locali e dalle associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di sostenere attività culturali, educative e gastronomiche che contribuiscano alla conoscenza e alla valorizzazione del ragù napoletano come patrimonio culturale collettivo.

Per l’attuazione di questa importante iniziativa, la Regione Campania ha stanziato un finanziamento di 100.000 euro per l’esercizio finanziario 2025. Le risorse saranno destinate a supportare le diverse iniziative che verranno messe in campo per celebrare degnamente la Giornata del Ragù.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, segnando l’inizio di una nuova era per la promozione e la tutela di questo pilastro della cucina campana.

L’istituzione della Giornata del Ragù napoletano rappresenta un importante riconoscimento per un piatto che va ben oltre il suo sapore inconfondibile. È un omaggio alla storia, alle tradizioni familiari, alla convivialità e all’identità di un intero territorio. La Campania si prepara quindi a celebrare con orgoglio la sua “rossa” eccellenza, invitando tutti a riscoprire e valorizzare il ragù napoletano come un tesoro culturale da custodire gelosamente.