La Campania è decima in Italia per la produzione di vino

La Campania è la decima regione italiana per produzione di vino e per superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino. I dati arrivano dal focus Censis Confcooperative “L’Italia del vino: superfici, costi ed export”, diffuso oggi in occasione dell’apertura di Vinitaly, la kermesse giunta alla 57esima edizione e che si chiuderà il prossimo 9 aprile. Stando a questi dati, in Italia la superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino si attesta sui 693mila ettari, pari all’estensione di una volta e mezzo il Molise, con un incremento del 3,4% fra il 2019 e il 2024. Fra le zone altimetriche, prevale la collina, con il 55,5% sul totale della superficie agricola, mentre a seguire il 39,2% è localizzato in pianura e il restante 5,3% nelle zone di montagna. Il primato regionale spetta alla Sicilia con oltre 118mila ettari, pari al 17,8% sul totale a livello nazionale. A una certa distanza, con una differenza di circa 24mila ettari, si colloca il Veneto con 95mila ettari e una quota sul totale del 14,2%. Il Mezzogiorno è anche rappresentato dalla Puglia con 93mila ettari (14%), mentre il Nord Est porta in dotazione la superficie dell’Emilia-Romagna con circa 50mila ettari, preceduta nella graduatoria dalla Toscana con 53mila ettari (7,9%). In Campania, la superficie in produzione dedicata alla coltivazione di uva da vino è pari a 24.386 ettari, il 3,7% del totale nazionale (3,4% sulla superfice agricola totale). Per quanto riguarda la produzione nazionale di vino, nel 2024 è stata pari a 48 milioni, con un incremento del 12,9% rispetto al 2023. Complessivamente, dal 2019 al 2024, gli ettolitri prodotti sono però calati del 3,7%, con una riduzione che ha interessato tutte le tipologie di vino, ad esclusione dei vini bianchi DOP e IGP. Il Veneto è la regina del vino italiano, con una produzione nel 2024 di 10,7 milioni di ettolitri, pari al 22,3% sul totale italiano. La regione si segnala anche per continuità nel registrare variazioni positive della produzione, sia nel confronto fra il 2023 e il 2024 (+0,6%), sia nel confronto fra il 2019 e il 2024 (+3,8%). Puglia ed Emilia-Romagna hanno conosciuto una fase produttiva positiva nel breve periodo. In queste tre regioni si concentra più della metà di produzione di vino in Italia. La Campania, come detto, è decima anche per la produzione di vino: nel 2024 sono stati prodotti poco più di 1,4 milioni di litri (1.417.578 litri per la precisione), pari al 3% della produzione nazionale, con un incremento considerevole (+ 73%) rispetto al periodo 2022-2023, che si attesta a +1,9% se il confronto è fatto per il periodo 2019-2024. Se si considera il rapporto fra produzione e superficie coltivata, è l’Emilia Romagna che precede il Veneto con 137,6 ettolitri per ettaro (contro i 113 del Veneto). Lontane da queste cifre si trovano regioni a grande tradizione vinicola come il Piemonte (55,2), la Toscana (51,6), la Sicilia (35,8). In questa particolare classifica la Campania è nona, con 58,1 ettolitri prodotti per ogni ettaro coltivato.