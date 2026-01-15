La Campania protagonista a Vicenzaoro January 2026: 68 aziende al centro del business globale del gioiello

Il gioiello e la sua filiera completa tornano al centro del business internazionale nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Apre domani Vicenzaoro January 2026, in programma fino a martedì 20, con un sold-out ormai strutturale: oltre 1.300 brand espositori per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking. L’evento inaugura il calendario mondiale delle fiere del settore.

La Campania si conferma protagonista con 68 aziende presenti, guidate dalle eccellenze del distretto orafo di Torre del Greco, uno dei poli storici più riconosciuti della manifattura del prezioso.

In contemporanea si svolgono T.Gold, salone di riferimento per tecnologie e macchinari per l’oreficeria e la gioielleria, e l’ottava edizione di VO Vintage, marketplace di orologeria e gioielleria vintage di alta gamma, aperto con ingresso gratuito fino a lunedì 19 gennaio a esperti, collezionisti e appassionati.

La cerimonia di apertura

La cerimonia inaugurale è in programma alle ore 12 al Teatro Palladio. Invitati all’apertura Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, Cristina Squarcialupi, presidente nazionale di Confindustria Federorafi, e Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg.

Il business internazionale

Punto di riferimento nella top three delle fiere internazionali del gioiello, Vicenzaoro January, in collaborazione con Ice Agenzia, accoglie oltre 560 buyer ospitati provenienti da 65 Paesi, inclusi quelli specializzati nelle tecnologie di T.Gold. In testa per presenze figurano Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Il 40% degli espositori è estero, con Germania, Francia, Belgio, Turchia, India, Thailandia e Hong Kong tra i Paesi più rappresentati, accanto a tutte le eccellenze italiane della filiera del prezioso e ai principali distretti orafi nazionali.

Il presente del settore

Dopo due anni eccezionali, il comparto attraversa una fase di assestamento. Le aspettative delle imprese restano caute ma complessivamente positive. Secondo l’Area Studi Mediobanca, in collaborazione con il Centro Studi di Confindustria Federorafi, sulla base di un’indagine condotta su 250 aziende rappresentative di circa il 90% delle vendite del settore, il comparto orafo-argentiero-gioielliero chiuderà il 2025 con un incremento dei ricavi del 5,8%. Il 45% delle imprese prevede un miglioramento dei ricavi rispetto al 2024, il 43% segnala una flessione, mentre il 12% stima una sostanziale stabilità.

Per interpretare lo scenario, Vicenzaoro propone momenti di approfondimento dedicati all’economia e alla finanza del comparto. Nella giornata inaugurale è in programma l’incontro a cura del Club degli Orafi sul tema Metalli preziosi nell’era Trump: la rivincita degli hard asset.

Diamanti, filiere e intelligenza artificiale

Ampio spazio è riservato anche ai diamanti, con i talk organizzati da Cibjo, presieduta da Gaetano Cavalieri, dedicati a filiere di approvvigionamento sicure e sostenibili, all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro dei gemmologi e al ruolo dei diamanti naturali nel mercato globale. Attesi alcuni dei principali esperti internazionali, tra cui Feriel Zerouki, presidente del World Diamond Council, e Martin Rapaport.

Lo sguardo al futuro

L’edizione di gennaio segna l’ultima Vicenzaoro in contemporanea con i lavori di realizzazione del nuovo padiglione del quartiere fieristico, un’opera strategica che sarà completata e operativa da settembre.

Le novità: VO Awards

Debuttano infine i VO Awards, con otto categorie e tre gioielli finalisti per ciascuna, selezionati tra le candidature delle community Icon, Look e Creation. I finalisti saranno esposti nella lounge del padiglione 7 e votati da una giuria tecnica e dal pubblico in fiera tramite QR code. La premiazione è in programma domenica alle 18.30 al Teatro Palladio.

In contemporanea a Vicenzaoro January, Ieg apre la fiera al pubblico con VO Vintage dal 16 al 19 gennaio, marketplace con ingresso libero su registrazione dedicato all’orologeria del secondo polso e alla gioielleria d’epoca e di modernariato.