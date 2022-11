La Campania vola: domani il lancio di Mini Irene, il primo minisatellite tutto realizzato da imprese della regione

Domani, mercoledì 23 novembre sarà un giorno importante per la tecnologia italiana e in particolare campana. E’ il giorno del lancio di Mini Irene, il primo minisatellite realizzato completamente da imprese d’eccellenza campane: Ali e le sue associate Lead Tech, Euro.soft, Srs Ed, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (coordinatore), Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Mini-Irene è dotato di una tecnologia unica al mondo nel suo genere che consentirà il suo rientro autonomo dallo spazio e riutilizzo.

Il Progetto è stato finanziato dall’Agenzia spaziale europea in ambito General Support Technology Programme.

Tutte le fasi del lancio in diretta si potranno seguire in remoto a partire dalle 7.50 qui e qui.