La cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Berlusconi, si sposano in Toscana. 20 anni di differenza, Oggi rivelò la loro relazione nel 2020

Sarà celebrato in Toscana sabato 2 luglio nel Comune di Montalcino il matrimonio fra la cantante Paola Turci e la ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale. La cerimonia, alla quale sono stati inviati soltanto gli amici più stretti, sarà seguito da una cena al castello di Velona.

Le voci di una relazione fra la cantante, 56 anni, originaria di Roma e alle spalle un matrimonio con il giornalista Andrea Amato, e la napoletana Francesca Pascale, di venti anni più giovane, si rincorrevano da almeno un paio d’anni, ma non erano mai state confermate ufficialmente dalle dirette interessate. Era diventata di dominio pubblico ad agosto del 2020 dopo che il settimanale «OGGI» – ad appena 4 mesi dalla separazione tra Berlusconi e Francesca Pascale – aveva pubblicato le foto di un loro bacio, mentre si trovavano in vacanza in uno yacht.