La Cappella Sansevero e il Cristo Velato di Scripta Maneant, obiettivo sul mistero del bello

di Fiorella Franchini

E’ il volume più completo sul Museo Cappella Sansevero di Napoli, realizzato con una spettacolare campagna fotografica da Scripta Maneant, casa editrice bolognese specializzata nella pubblicazione di libri d’arte. Un progetto editoriale coraggioso ed esclusivo che punta l’obiettivo su capolavori del patrimonio italiano come La fontana di Nettuno di Bologna, La Lanterna di Genova e lo scrigno più prezioso e misterioso della città partenopea che custodisce il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, mostrato in queste pagine in tutta la sua ricchezza di dettagli e angolature. La campagna fotografica è stata donata dal brand editoriale al Museo, come strumento d’indagine scientifica e di tutela conservativa, proseguendo l’intento di condividere le bellezze del patrimonio artistico italiano con i lettori e con tutti gli operatori che si adoperano per proteggerlo. Dalle foto sono nati due volumi: un’edizione di pregio a tiratura limitata di 777 esemplari e una destinata alla grande distribuzione libraria. Entrambe le versioni, in edizione bilingue italiano/inglese, contengono le introduzioni di Fabrizio Masucci, presidente e direttore del Museo Cappella Sansevero, e di Peppe Barra, i testi sono firmati dallo storico dell’arte Marco Bussagli, mentre le immagini sono di Carlo Vannini, uno dei maggiori fotografi d’arte italiana, docente di fotografia per i beni culturali all’Accademia di belle arti di Bologna, con la collaborazione di Gianni Grandi, fotografo e responsabile di produzione. Le caratteristiche dei volumi sono tutte eccezionali; in particolare quello a tiratura limitata ha un formato di 31×45, la copertina di pelle nera stampata con oro a caldo e un bassorilievo artigianale artistico realizzato da Fausto Schirani scultore di Vicenza, la carta di qualità pregiata. Tutte le foto sono realizzate con tecniche innovative ad altissima definizione, un lavoro impegnativo che ha permesso di scoprire particolari inediti sapientemente illustrati dall’autore e che evidenziano nel loro complesso sia la maestria degli artisti che vi hanno lavorato, sia la visione del mondo di Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, figura gigantesca della cultura non solo partenopea.

Marco Bussagli ha proposto tre piani di lettura della Cappella: come mausoleo di famiglia, costruito per conservare la memoria degli avi, come luogo di culto cristiano in cui purificare l’anima attraverso la spiritualità e la fede, come testamento iniziatico, alchimista e massonico in cui prevale la ricerca dell’elemento teologico dentro la razionalità che porta al grande architetto dell’universo, il Cristo ”pietra filosofale”, punto di arrivo per ottenere la vita eterna. Ogni statua e ogni elemento artistico raccontano la filosofia profonda, concretamente vissuta di Raimondo di Sangro. Capolavori che non sono fatti per sbalordire ma per persuadere, per convincere, per entrare nella nostra mente attraverso l’emozione. “Fare arte è un modo per possedere il destino” ha scritto Marvin Gay e il principe ha raggiunto il suo sogno d’immortalità attraverso un luogo che racconta in ogni angolo le sue convinzioni, il suo sapere, la religiosità e il ragionamento scientifico. Un crogiuolo di suggestioni che si perpetuano nel tempo e creano messaggi volutamente ambigui e una pluralità di significati che convivono in una sola forma, quella dell’arte barocca. La narrazione fotografica e testuale del volume Scripta Maneant focalizza l’armonia, l’intensità, la continuità della Cappella Sansevero da prospettive diverse che amplificano i significati e suggeriscono altre interpretazioni, eppure resiste nelle atmosfere e nelle particolarità un profondo enigma, seducente, abbagliante, perpetuo. D’altra parte, lo affermava Albert Einstein: “La più bella esperienza che possiamo avere è il mistero, l’emozione fondamentale che sta alla base della vera arte e della vera scienza”.