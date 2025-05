La carenza culturale è stata la causa di molti guai del Sud

di Piero Antonio Toma

Questo saggio a più voci di Nando Morra è un illuminante e accurato testo didattico su alcune fasi del passato e del presente meridionale, e sulle cause della sua mancata rinascita. A fornirgli il destro è Carlo Levi, che dopo aver fatto il medico e il pittore, finisce per diventare un grande scrittore noto ai più per aver scritto nel 1945 ”Cristo si è fermato ad Eboli”, un’autobiografia del periodo di isolamento al quale dieci anni prima lo aveva condannato il fascismo che non sopportava chi era di diverso avviso. E dove Eboli sintetizza l’ingresso di un Mezzogiorno negato quasi totalmente rurale dal 1860 in poi fin quasi ai giorni nostri, e che ha faticato e fatica a dotarsi anche di un corredo industriale e infrastrutturale degno di questo nome. E sul banco degli imputati si trovano, insieme, ieri le “baronie agrarie” e oggi le classi borghesi, responsabili di un ritardo sociale e culturale che connota da ieri a oggi, da una parte, le “due ItaIie” e, dall’altra, la “Questione meridionale”. Un Sud che dal 1860 ha dato di più del Nord ricevendo di meno. E la cui arretratezza culturale ha pesato su molti eventi, dalla Rivoluzione del 1799 alle rare leggi speciali che hanno peraltro curato solo le emergenze (con qualche eccezione, come la Cassa per il Mezzogiorno) e non ha fatto attecchire adeguatamente il vangelo di tante grandi “beautiful mind”: da Genovesi a Filangieri e a Croce e poi da Fortunato a Nitti, da Salvemini a Compagna, compresi Rocco Scotellaro, Corrado Alvaro e Leonardo Sciascia. E che, dopo aver costretto milioni di persone all’emigrazione, come denuncia Morra, quello stato di minorità ha ora oscurato, a causa anche di una certa sinistra, i grandi meriti di un torinese come Levi, che “squarciò il silenzio…delle forze politiche” rivelando le miserie di Matera, della Basilicata e di tutto il Sud, denunciando lo Stato che stava “sempre dall’altra parte” e lanciando un allarme in tutto il mondo. È stato così anche per le sue tele che rispecchiano i tanti disagi di queste contrade. Seguono le tante fasi, luoghi e avvenimenti fino ai giorni nostri, e gli uomini che hanno avuto a che farci, da Gramsci a Di Vittorio, da Berlinguer a Bassolino. Ora il Sud ha bisogno di organizzare una rivoluzione culturale e di abolire le tradizionali diseguaglianze e la privatizzazione che le ha aumentate. il volume, che si apre con un testo di Nicola Filazzola e si conclude con altri due di Carlo Levi e di Giovanni Squame, cerca di attenuare il vuoto denunciato da Francesco De Martino: “Un popolo senza memoria e senza storia è un popolo che non ha futuro”.

Il messaggio di Levi e il Mezzogiorno, Nando Morra, Infiniti Mondi, pagg. 140, € 15