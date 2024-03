La Casa delle donne sciopera e si mobilita l’8 marzo: “Per la pace”

Roma, 7 mar. (askanews) – La Casa Internazionale delle donne aderisce alle mobilitazioni per l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, “contro la cultura patriarcale, che alimenta diseguaglianze e stereotipi, contro la violenza, fisica, economica e sociale, che colpisce i diritti delle persone e di chi lavora, contro la cultura della guerra che opprime i popoli e discrimina le migranti”. La Casa in via della Lungara a Roma sottolinea che “come ogni anno interpretiamo questo appuntamento come un momento di lotta e di rivendicazione”.

La Casa Internazionale delle donne – si legge in un comunicato – pertanto sciopera e scende in strada a sfilare nelle diverse città italiane, contro le innumerevoli forme di oppressione che caratterizzano il nostro mondo e che attraversano in modo sistemico le diverse sfere della nostra vita. Scendiamo in piazza per chiedere la pace.