La Casa Rossa Production, nasce la prima casa di produzione italiana con un dipartimento interamente dedicato al Digital

“Siamo la prima casa di produzione italiana ad aver creato un dipartimento interamente dedicato al Digital, dalla scrittura alla produzione, e abbiamo aperto anche una una pagina dedicata proprio a questo genere di produzione: La Casa Rossa Production. Per noi infatti l’intrattenimento non è solo in sala o in tv, ma direttamente nel nostro cellulare. Abbiamo quindi voluto dar vita ai nostri prodotti originali, dimostrando come i contenuti creativi ormai possano andare sempre al passo con i nuovi linguaggi tecnologici”, fanno sapere i fondatori di La Casa Rossa Production.

All’interno del nostro “Palinsesto 2.0” si possono trovare format variegati, capaci di intrattenere così come di far riflettere. Prodotti nuovi e attuali, in grado di seguire i trend del momento e mantenere allo stesso tempo la connotazione creativa, unica e distintiva della nostra realtà aziendale.

“Tra i progetti c’è una serie interamente girata per TikTok con cellulari di ultima generazione e il seguitissimo tiktoker Ciro Vargas a farla da padrone: ‘Ma come ti incastro’. Ragazze che perdono la testa, tradimenti imperdonabili e amicizie che ritornano: un tornado di eventi che investirà i protagonisti e li costringerà a crescere molto più in fretta di quanto pensassero!”, concludono. Per contatti: info@lacasarossa.productions