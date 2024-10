La castagna del Monte Faito punta all’Igp: parte da Pimonte la sfida per il marchio

Valorizzare la castagna del Monte Faito, puntando al marchio Igp e allo sviluppo turistico del territorio: e’ stato il tema del convegno svoltosi a Pimonte, presso l’agriturismo La Quiete, che ha di fatto inaugurato la terza edizione della kermesse “I Sentieri del Gusto”, quest’anno interamente dedicata alla castagna del Faito, manifestazione che proseguira’ nelle prossime due domenica del 20 e 27 ottobre. Una iniziativa fortemente voluta dalla Fondazione Onlus dei Monti Lattari, guidata dalla presidente Mariella Verdoliva, e dall’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Somma, il presidente del consiglio comunale Pasquale Somma e tutti gli altri rappresentanti della maggioranza. Al convegno sono intervenuti Enzo Peluso (presidente dell’Ente Parco Monti Lattari), Annalisa Starace (assessore all’Agricoltura del Comune di Pimonte) Nunzia Acanfora (assessore alle Attivita’ Produttive di Castellammare di Stabia), Michele Inserra (consigliere comunale di Casola di Napoli) e Antonella Cascone (consigliere comunale di Santa Maria la Carità) per quanto riguarda i saluti istituzionale. Ad illustrare invece gli aspetti tecnici sono stati la stessa Verdoliva, la dottoressa Flora Della Valle (dirigente della Regione Campania, in rappresentanza dell’assessorato all’Agricoltura), Mauro Avino (Slowfood penisola sorrentina – Capri) e Italo Santangelo (agronomo pubblicista). E’ intervenuto anche Gennaro Donnarumma, che ha messo a disposizione gratuitamente l’area che ha ospitato la manifestazione; importante anche il ruolo di Coldiretti Napoli con Luciano Scala. Presenti inoltre gli alunni della sede distaccata dell’istituto alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia, come assistenza e supporto.

