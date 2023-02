La cattiva condotta delle aziende legate alla deforestazione

(Adnkronos) – Un terzo delle aziende più legate alla distruzione delle foreste pluviali tropicali non ha definito una sola politica in materia di deforestazione. E’ quanto emerge da un rapporto dell’ONG “Global Canopy”. Inoltre molte di quelle che hanno stabilito delle politiche di riduzione di deforestazione non le stanno monitorando correttamente. Infatti, delle 100 aziende che hanno annunciato il proprio impegno contro la deforestazione, solo il 50% sta monitorando i fornitori o le regioni di approvvigionamento, per verificare se siano effettivamente in linea con i propri impegni.