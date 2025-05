La CCI France Italie apre una sede distaccata a Roma

Dopo la sede di Napoli, aperta nel 2023, la CCI France Italie – Camera di Commercio ha inaugurato ieri una nuova sede distaccata a Roma, a testimonianza di un ulteriore rafforzamento della sua presenza sul territorio nazionale.

La nuova sede sarà basata presso il Consolato Generale di Francia a Roma e Alessandra Conte sarà la responsabile dello sviluppo delle attività della Chambre per i territori di competenza del Consolato Generale di Francia a Roma (Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna) e del Consolato Generale di Francia a Firenze (Toscana e Marche).

Questa nuova apertura assume un valore strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche istituzionale. Roma, capitale politica e amministrativa del Paese, ospita le più alte cariche dello Stato, i principali enti regolatori e le sedi centrali di numerose organizzazioni pubbliche e private. In questo contesto, e sotto l’egida dell’Ambasciata di Francia in Italia, la presenza della CCI France Italie nella capitale rafforza il dialogo tra il sistema imprenditoriale franco-italiano e le istituzioni nazionali e locali, favorendo una cooperazione ancora più sinergica e strutturata tra i due Paesi.