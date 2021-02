La Cina in soccorso dell’Amazzonia

L’ambasciata della Cina in Brasile ha offerto aiuto al governo dello Stato di Amazonas, il cui sistema sanitario è al collasso per la mancanza di ossigeno ed altri problemi negli ospedali traboccanti di pazienti affetti dal coronavirus. “Per garantire il regolare arrivo di eventuali donazioni, questa ambasciata richiede al governo di Amazonas informazioni per occuparsi del contributo di donazioni istituzionali e aziendali”, si legge nella nota inviata dalla missione diplomatica alle autorità statali. Il testo rivela anche la decisione di “offrire sostegno finanziario e donare forniture prioritarie per salvare vite umane”. Proprio oggi, intanto, lo speaker della Camera dei deputati di Brasilia, Rodrigo Maia, incontrerà l’ambasciatore cinese, Yang Wanming, per discutere dell’esportazione da Pechino dell’Ingrediente farmaceutico attivo (Ifa), essenziale per produrre il vaccino CoronaVac presso l’Istituto Butantan di San Paolo. Secondo il direttore dell’Istituto Butantan, Dimas Covas, il “ritardo” nell’arrivo in Brasile della spedizione con l’Ifa si deve agli “attacchi” contro la Cina sferrati nel tempo dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro.