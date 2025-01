La Cina non é vicina: è davanti all’Ue nella corsa alla leadership mondiale

Ancora una volta il mondo si trova ad assistere a una forma di notizia non facilmente interpretabile.Tale impasse è riferita alle considerazioni che gli addetti delle varie agenzie di rating e delle banche centrali stanno facendo per la Cina, con notevole sforzo. L’ultima affermazione è riferita al lavoro dei vari analisti che si trovano davanti al pendente in cifre di ciò che si verificò, é riportato nella Bibbia, a Babele. Gli operai che in quel luogo costruirono la famosa Torre, provenivano da luoghi remoti e diversi e avevano difficoltà a capirsi tra loro. Ciò accadeva perché quei lavoratori conoscevano, ognuno la sua, solo la lingua della zona dove erano nati e cresciuti. Di questi tempi, agli occhi di chi esamina professionalmente i dati socioeconomici dei paesi che hanno importanza strategica per le sorti del mondo, appare uno scenario molto controverso, talvolta persino contraddittorio. Quegli analisti restano, tutti o quasi, disorientati dai dati ufficiali, forniti dal governo di Pechino, che per più aspetti non sono collimanti tra essi stessi. In particolare, se si da per credibile il risultato che il Governo di quella realtà ha ufficializzato, in dettaglio che la crescita del PIL di quel subcontinente nel 2024, rispetto all’anno precedente, è stata pari al 5%, lo stesso risultato mal si concilia con un calo della popolazione attiva notevolmente superiore. Anche se non facilmente quantificabile in termini precisi per svariati motivi, il primo tra tutti è la dimensione enorme di quell’ universo. I manuali di economia sono tutti concordi nel riportare che, nella teoria della produzione, si combinano, in percentuali di solito diverse, uno stock di capitali determinato ex ante e, sempre in un numero stabilito a monte, una squadra di risorse umane. Badando al sodo, non è un mistero che in Cina il settore immobiliare, per citare un solo indicatore non facilmente manipolabile, è in crisi profonda. Quel che è peggio, è che non c’è segnale, neppure debole, di una inversione di tendenza dello stesso. Muratori e manovalanza restano a casa per la maggior parte di essi, con pesanti ripercussioni anche nel settore dei consumi. È vero che pure da quelle parti esistono gli ammortizzatori sociali, ma sono solo un palliativo non paragonabile con i salari e gli stipendi. Se quel governo non interverrà ponendo in essere serie strategie che il Partito Comunista locale deve sforzarsi fin d’ora di elaborare, è inutile, per i cinesi come per altri popoli che accettano la privazione di ogni libertà, sperare in un primato mondiale. Finché alle loro spalle ci sarà un partito che presume e pretende di decidere sostituendosi autoritariamente alle istituzioni, resisterà il muro contro muro che vede contrapposti Occidente e Oriente. Attualmente quel burattinaio, il Partito Comunista, soprattutto la dirigenza di Mosca, in concreto è lontano millanta miglia dal voltare pagina. Intanto in quella parte del mondo l’India sta accelerando il proprio passo nella gara sui generis accennata in apertura. E dire che, fino a qualche tempo fa, era esso il paese considerato irrecuperabile. È la conferma dell’ esattezza della battuta messa in bocca a James Bond dal suo creatore Ian Fleming: “mai dire mai”. Divenne il titolo di un film della serie dedicata a quell’Agente Segreto, 007,al servizio di Sua Maestà la Regina d’ Inghilterra.