La Cina potrebbe aver raggiunto il picco delle emissioni

di Giuliano Velotto Romano

Le emissioni di CO2 della Cina sono diminuite dell’1% negli ultimi 12 mesi, che è pochissimo, ma ci dà un’idea di come esse potrebbero evolversi in futuro. Questi dati provengono da un rapporto di Carbon Brief ed è interessante perché coinvolge il Paese con le maggiori emissioni in valori assoluti di CO2 (ma non per le emissioni pro capite) al mondo e potrebbero indicare l’inizio di un “plateu” nelle emissioni.

La riduzione delle emissioni è stata guidata dalla crescita della capacità di energia eolica, solare e idroelettrica, metodi nella produzione di energia di cui detiene il primato mondiale. Sono fonti energetiche su cui la Cine investe di più al mondo: 290 miliardi di dollari nel 2024 (l’EU ne ha investiti 114 nello stesso anno) che hanno compensato la domanda crescente e rimpiazzando la generazione di energia da carbone.

Inoltre, la guerra commerciale con l’amministrazione Trump ha avuto un impatto significativo: le tariffe hanno infatti ridotto la crescita del PIL cinese e di conseguenza la domanda di carbone termico. La nazione ha reagito con misure di stimolo economico, concentrandosi sul consumo interno e su nuove forze produttive di qualità, che includono l’industria delle energie pulite. Questo timido cambiamento di strategia economica va nella direzione opposta a quello che la Cina è stato fino ad ora, ovvero il leader nei beni di consumo esportati all’estero. In un certo senso, si potrebbe dire che parte delle emissioni cinesi degli ultimi decenni sono in realtà responsabilità del resto del mondo che delegava ad essa la produzione di beni che poi venivano consumati altrove (l’onnipresente Made in China).

Se la tendenza attuale dovesse continuare, la Cina potrebbe vedere una riduzione strutturale delle emissioni il che sarebbe un grande passo avanti per contenere l’aumento delle temperature globali anche se ad oggi il Paese sicuramente non rispetterà il limite imposto dagli accordi di Parigi per il 2025, ed è ancora significativamente fuori strada per rispettare quelli del 2030. Per quest’ultimo traguardo dovrebbe ridurre la propria intensità di carbonio del 5% l’anno, ritmi che era riuscita a mantenere fino al 2020 finché la pandemia da COVID-19 ne ha rallentato il processo. Infine la Cina è ancora leader mondiale nell’industria del cemento, acciaio e terzo per ferro tutte queste difficili da decarbonizzare.

Il percorso futuro delle emissioni cinesi sono incerti e dipenderanno fortemente dagli obiettivi di energia pulita e di emissioni che saranno stabiliti nel prossimo piano quinquennale, ma la riduzione strutturale delle emissioni avrebbe un impatto significativo sugli sforzi globali per limitare il riscaldamento globale. Con il controllo del 90% della produzione di terre rare e investimenti massicci nelle energie rinnovabili, la Cina è posizionata per guidare la transizione verso un’economia a basse emissioni ed il rispetto degli accordi di Parigi nel lungo periodo.