La cinese Byd ha sorpassato Tesla di Elon Musk

Roma, 2 gen. (askanews) – BYD sorpassa Tesla. La casa automobilistica cinese ha superato la società fondata da Elon Musk, diventando il più grande venditore di veicoli elettrici al mondo. BYD ha dichiarato giovedì sera di aver venduto 4,6 milioni di veicoli lo scorso anno. Di questi, circa 2,26 milioni sono veicoli elettrici a batteria, in aumento del 28% rispetto agli 1,76 milioni dell’anno precedente. Il resto dei veicoli per il trasporto passeggeri venduti da BYD erano ibridi plug-in. Il titolo è salito del 3,6% a Hong Kong prima che venissero pubblicati i dati di Tesla.

Anche le azioni Tesla sono salite (+0,85%), ma hanno ridotto i guadagni pre-mercato dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite. Tesla ha annunciato che le sue consegne annuali sono diminuite dell’8,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa 1,64 milioni di veicoli, dopo aver consegnato 418.227 veicoli nel quarto trimestre. La società infatti ha pubblicato oggi i dati su produzione e consegne di veicoli relativi anche al quarto trimestre 2025, al di sotto delle aspettative degli analisti. Si tratta a livello annuale del secondo calo consecutivo.

Secondo il report le consegne totali del quarto trimestre sono state pari a 418.227 mentre la produzione totale nello stesso periodo è stata di 434.358 veicoli. Le consegne del quarto trimestre del 2025 sono state inferiori di circa il 16% rispetto al quarto trimestre del 2024, quando l’azienda di veicoli elettrici di Elon Musk ne ha registrate 495.570. I numeri relativi alla produzione del quarto trimestre del 2025 sono diminuiti del 5,5% rispetto all’anno precedente, quando Tesla aveva prodotto 459.445 veicoli.