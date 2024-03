La Città della Pizza a Torino: vincono Pezzolato (Mattoni Rossi – Chieri) e Nigro (Fratelli La Cozza – Torino)

Continuano le selezioni dell’ottava edizione de La Città della Pizza, il fortunato format che da anni costituisce un irrinunciabile appuntamento per appassionati e addetti ai lavori. Dopo Vicenza, è stato il turno di Torino, la seconda delle 6 tappe in altrettante città italiane, che sta costruendo la squadra di pizzaioli presente alla grande finale di Roma (lunedì 17 giugno). A Torino la gara è stata ospitata dalla Pizzeria La Flegrea, in Corso Massimo d’Azeglio, 114, tempio della vera pizza napoletana in città.

“Questa è stata la nostra prima volta a Torino. – racconta Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza – È stata una tappa che ha accolto quasi esclusivamente pizzaioli provenienti dalla città e da territori limitrofi, proprio a dimostrazione del fermento che c’è nel settore pizza sia a Torino che in generale su tutto il Piemonte. I concorrenti, anche quelli molto giovani, hanno dimostrato grandi capacità e maestria. È stato bello constatare che gran parte delle proposte presentate puntasse alla semplicità e a valorizzare la propria terra, attraverso gli ingredienti ed il richiamo alle tradizioni locali”.

Le pizze dei 25 concorrenti, sono state valutate con estrema attenzione da una giuria che, oltre alla presenza di Luciana Squadrilli e Luciano Pignataro, in questo caso Presidenti di Giuria, ha potuto schierare maestri della pizza come Roberta Esposito e Massimiliano Prete, affiancati dall’ambasciatore AVPN Gennaro Ranieri, la giornalista Sarah Scaparone e dal tecnico EvooSchool Elia Del Pizzo.

Un panel attento ed esperto che alla fine ha decretato i due vincitori della seconda tappa del Tour nazionale de La Città della Pizza:

THOMAS PEZZOLATO – Mattoni Rossi (Chieri – To)ha presentato come Cavallo di battaglia “Tartufo a modo mio” preparata con Fior di Latte di latte, Provola di Agerola, Pomodoro pachino, Grana in scaglie, Olio extravergine di oliva biologico al tartufo.

DANIELE NIGRO – Fratelli La Cozza (Torino) con la pizza cavallo di battaglia “Napoli che verrà” con Datterino giallo, Fior di latte, Stracciatella pugliese Gioiella, Peperoncino a filetti, frutto del Cappero, Acciughe del Cantabrico, coulis di Datterino rosso, Olio extravergine di oliva del Gargano al basilico.

Accedono al ripescaggio nazionale, con la possibilità di entrare a far parte della finale 2024 de La Città della Pizza anche JETMIR BUNJAJ (Pecchia – Torino) e DOMENICO DI DOMENICO (La Locanda del Prete – Orio)

Nella prima manche di selezione, tutti i pizzaioli vincitori, così come gli altri, si sono sfidati anche sulla preparazione della pizza tradizionale Margherita/Marinara preparate con i prodotti presenti in dispensa:

Pomodori pelati Cirio Alta Cucina

Fior di latte Gioiella Latticini

Farina Molino Casillo

Chiusa la sfida di Torino, si parte per la quarta tappa del Tour Nazionale, Lunedì 8 aprile a Milano e Lunedì 29 aprile a Corato (Bari).

Chi vuole iscriversi può farlo andando sul sito www.lacittadellapizza.it, compilando il form e inviando la propria candidatura.