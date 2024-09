La città italiana più popolare su Tik Tok è Napoli: il doppio degli hastag di Milano e il quadruplo di Roma

Un nuovo studio condotto dagli esperti di viaggi, Pompeii Tickets & Tours, individua le destinazioni turistiche italiane più popolari su TikTok. La ricerca ha utilizzato il Creative Center drlla piattaforma cinese rilevando il numero di hastag associati a ciascuna destinazione. La città italiana più popolare su Tik Tok, secondo questo studio, è Napoli, presente sui feed 4 milioni di di volte. Le attrazioni più famose presenti nei video includono il quartiere Chiaia per lo shopping di lusso, Piazza del Plebiscito e il Palazzo Reale. La seconda città più popolare su TikTok è Milano, con 2 milioni di visualizzazioni. Alcuni dei luoghi più citati del capoluogo lombardo sono il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e il monumento a Leonardo Da Vinci. Al terzo posto c’è Roma, che ha raccolto 974 mila post con l’hashtag associato. Molti video forniscono consigli su cosa visitare qui, con consigli come Piazza di Spagna, il Pantheon e il Colosseo. Palermo è al quarto posto per popolarità di TikTok, raccogliendo 901.600 post. Fontana Pretoria, Quattro Canti e Palazzo dei Normanni sono i luoghi della città più presenti nei video. Bari è al quinto posto per popolarità su TikTok, con 688.800 post creati. Le località più citate sono Bari Vecchia, Basilica di San Nicola e Strada delle Orecchiette.

