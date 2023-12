La coerenza, questa sconosciuta

Quanto sta accadendo in questi ultimi giorni nelle aule parlamentari presenta degli aspetti a dir poco destabilizzanti. Tanto vale sia per gli italiani che per quanti hanno rapporti di ogni genere con loro. I problemi quotidiani, per ciascuna categoria, erano e ancora sono di grandi proporzioni e l’attività di governo viene spesso rallentata perché investita da questioni, oltre che importanti, da essere definite a stretto giro senza essere rimbalzate, come di fatto sta accadendo, tra gli organi di governo. Una di quelle “partite di tennis” si sta protraendo in maniera particolare a lungo. È quella che come palla ha il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità che, nonostante siano stati finora giocati tanti match, non si avvia ancora verso una forma di conclusione o di qualcosa che almeno si avvicini a essa. Ciò che in generale confonde ancor più le idee non è tanto il modo di comportarsi della delegazione italiana al Parlamento della UE. È di frequente quello dei Ministri italiani, sia quando si interfacciano da remoto con i colleghi di altri paesi, sia quando li incontrano personalmente nei luoghi dove lavorano, a Bruxelles, nei palazzi della UE. È un vero e proprio menare il can per l’aia che, se non dovesse giungere per tempo a conclusione, porrebbe una pesante ipoteca sulla credibilità e quindi sull’ affidabilità del Paese.Tale fumata nera si leverebbe nel momento meno propizio sia per la Casa Comune, che vedrebbe quanto meno incrinata la coesione dei paesi componenti, sia per l’ Italia. Essa mira, a breve, a diventare il crocevia obbligato di condutture di idrocarburi verso tutta l’Europa. Sono quelle attraverso cui arriveranno fino a ogni abitazione o azienda della Casa Comune in un primo tempo petrolio e gas. Precisamente quelli provenienti dai giacimenti dei paesi che componevano la disciolta URSS e da quelli del Continente Nero. Non è affare da poco e giammai dovrà essere gestito con mentalità speculativa. C’è dell’ altro, e non è parva materia, che amplifica il valore di quei gasdotti, sia quelli di più recente costruzione che quelli ancora in corso di realizzazione. La tecnologia adottata per la loro messa in opera è tra quelle più avanzate. Permetterà, una volta terminata l’era dei combustibili fossili, il transito di quelli verdi, ottenuti con l’utilizzo di biomasse, più in generale di prodotti vegetali. A essi si affiancherà l’ idrogeno e tutto ciò senza che si debba intervenire sulle condutture, magna pars del costo dell’opera, ma solo sulle centrali di partenza e arrivo. Certamente intorno a tale operazione ruoteranno affari con cifre a sei e più zeri. Non sarà il costo dei combustibili, per ora oltre che dall’ Africa provenienti anche dall’ Azerbajan, che resta fuori dal conto, a procurare introiti al Paese, ma quello di tutti i servizi di cui l’ Europa del nord avrà bisogno perchè quei prodotti arrivino nei paesi facenti parte della stessa, che ne faranno richiesta. Quindi l’ Italia è vicina a diventare l’hub europeo degli idrocarburi per l’intero bacino del Mediterraneo. Come si collegano tra di essi la questione dell’ approvazione del MES con quella del Paese strettoia, l’Italia, per lo smistamento dei combustibili fossili provenienti dal sud e dall’est del pianeta? Come il più delle volte accade, anche tale vicenda finisce con l’essere una questione di convenienza, volendo spingersi oltre, di soldi. Gli affari fatti sotto pressioni esterne, come quelli portati a termine con notevoli riserve da tutte le parti contraenti, difficilmente esprimono il meglio che quell’occasione può dare. Descritto in modo ancor più lineare, l’ostinazione del Governo Italiano, unico tra tutti quelli della UE, a non sottoscrivere l’approvazione del MES, potrebbe mettere il Paese in cattiva luce nell’ambito comunitario. Fermo restante il proposito di una parte della politica di non voler attingere a quella fonte, sono diversi I paesi in attesa del via libera del Governo italiano per poterlo fare, L’ adesione italiana a quel programma non va considerata come un do ut des, ancora più terra terra una merce di scambio. D’altra parte è consolidato il principio che, se in un condominio i singoli proprietari per decidere qualunque cosa non debbono ricorrere all’ invettiva o a qualcosa di ancor più coercitivo, il palazzo sarà tenuto a posto e potranno essere apportate anche migliorie. Se non ci saranno screzi, è facile che il completamento della costruzione europea possa raggiungere quanto prima il completamento. L’altra osservazione che segue quasi gomito a gomito con la prima è come mai sia l’Italia, unica e sola, a non aver firmato ancora il documento per il via libera al MES. L’ augurio è che il Governo riesca a recuperare il ritardo e a consegnare quel documento a Bruxelles entrlo la fine dell’anno. Tutto sommato, le perplessità di chi si sta opponendo non hanno fondamenti validi e sembrerebbero prendere corpo più da questioni pregiudiziali che da motivazioni sostenibili. Quante volte si può fare una figura più decorosa adottando un sano e convinto ravvedimento, invece di ostinarsi su questioni di principio! Le situazioni, di ogni genere, cambiano con velocità sempre crescente. Poichè non è possibile scendere dal mondo che gira al pari che da un treno in corsa, certamente sarà il caso di adattarsi al buono, non potendo raggiungere l’ottimo. Del resto, il secondo è nemico del primo, almeno così dicono nel villaggio e anche altrove.