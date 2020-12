La collezione Valenzi si racconta: una settimana di incontri in streaming sulla pagina Fb della Fondazione

“La Collezione Valenzi si racconta”, una settimana di incontri in streaming dal 5 all’11 dicembre sulla pagina Facebook della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. L’iniziativa si inserisce in occasione della Giornata del Contemporaneo organizzata da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – in collaborazione con il MiBact e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A causa dell’emergenza pandemica, l’attuale edizione sospende il format tradizionale a favore di una fruizione online con un palinsesto di attività digitali cui prenderanno parte oltre 500 realtà e il cui elenco è presente sul sito www.amaci.org La Fondazione partecipa all’iniziativa attraverso un ciclo di appuntamenti dedicato ad alcune delle opere della Collezione Valenzi che andrà in onda sulla pagina Facebook dal 5 all’11 dicembre 2020. In particolare, “La Collezione Valenzi si racconta” attraverso le opere e l’incontro degli artisti con la figura di Maurizio Valenzi. Da qui, racconti e aneddoti di artisti come Aldo Zanetti, Vincenzo Aulitto e Fabio Rocca o l’intervista di Lucia Valenzi a Riccardo Notte, docente di antropologia all’Accademia di Belle Arti di Brera e figlio dell’artista Emilio Notte. Una narrazione che si arricchisce anche della prospettiva curatoriale di Olga Scotto di Vettimo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.