La colonscopia spiegata con un cartoon

(Adnkronos) –

Nel mese europeo di sensibilizzazione sul tumore al colon-retto riparte “Ti spiego la colon”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Alfasigma con il supporto dei medici specialisti Lorenzo Fuccio e Carlo Fabbri.

Al centro della campagna c’è un cartone animato con protagonista Ludovico, un bambino che spiega come ci si prepara correttamente alla colonscopia, esame ormai ben tollerato e potenzialmente salva vita e fondamentale per la diagnosi precoce della malattia.

In Italia il tumore del colon-retto è una delle principali cause di morte per tumore e colpisce ogni anno circa 50.000 persone.