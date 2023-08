“La colpa non è degli obesi”, predisposizione genetica tra cause malattia

“La colpa non è degli obesi”: alla base del peso eccessivo che ha ricadute pesanti sulle condizioni di salute non vi è il ‘mangiare troppo’ o ‘il fare poco esercizio fisico’. “Le cause dell’obesità sono altre e numerose, in particolare, la predisposizione genetica e familiare e il ridotto accesso a cibi che siano effettivamente freschi, sani e non ultra-processati. È un problema medico che va trattato assieme ai medici”: è quanto spiega Giuseppe Navarra, responsabile del centro di eccellenza di chirurgia bariatrica e direttore delll’Uoc Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico del Policlinico G. Martino di Messina e presidente eletto Sicob – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche, in occasione del congresso in corso a Napoli.

“L’obesità è una malattia in sé stessa e come tale va riconosciuta sia dallo Stato che dalla società – afferma -. Questo significa capire che i malati d’obesità non hanno colpa della loro condizione. L’obesità non è un vizio, ma è il prodotto di diversi fattori, molti dei quali stiamo progressivamente isolando e comprendendo: dai processi cerebrali che regolano in maniera alterata la sensazione di sazietà alle tante disfunzioni nell’assorbimento dei nutrienti. Accettare l’obesità come patologia significa riconoscere l’impatto gravissimo delle sue conseguenze – con malattie croniche e tumori – ma anche prepararsi a garantire quelle cure alle quali i pazienti hanno diritto: dai nuovi farmaci all’accesso ai circa 130 Centri Chirurgici multidisciplinari certificati e regolati”.