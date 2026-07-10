La commedia dell’economia italiana

The Comedy of the Italian Economy: The Failure to Renew Culture Is an Ungentle Downward Nudge

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Il declino economico in Italia non dovrebbe essere interpretato unicamente come una questione di crescita lenta o investimenti insufficienti. Potrebbe anche riflettere un fallimento più profondo nel rinnovamento delle fondamenta culturali, educative, istituzionali e imprenditoriali della società.

Il successo passato può diventare fonte di inerzia quando la ricchezza accumulata viene protetta più facilmente della creazione di nuove conoscenze, quando gli interessi consolidati prevalgono sugli interessi delle generazioni future e quando le istituzioni si sentono più a loro agio con la stabilità che con la sperimentazione.

Un tema centrale è il predominio del PIL come principale strumento di valutazione economica. Il PIL da solo non è in grado di cogliere adeguatamente la qualità della vita sociale, lo sviluppo umano, la sostenibilità ambientale, la creatività o le condizioni in cui le persone possono vivere e lavorare con dignità. Affiancando il PIL ad altri indicatori e realtà sociali, si terrà conto non solo di quanto un’economia produce, ma anche del tipo di società che essa sostiene.

L’Italia è un paese con notevoli punti di forza e gravi vulnerabilità. Tra gli aspetti positivi più importanti si annoverano l’elevata aspettativa di vita, la coesione sociale, il risparmio delle famiglie e il ruolo del terzo settore. Allo stesso tempo, permangono debolezze strutturali nell’istruzione, nell’occupazione giovanile, nella partecipazione femminile al mercato del lavoro, nella ricerca e sviluppo, nella capacità di innovazione e nell’abilità di attrarre e trattenere giovani talenti. Il risultato non è un semplice quadro di declino, ma una diagnosi complessa di una società i cui successi restano reali, ma il cui futuro dipende dal rinnovamento.

Particolarmente rilevante è l’enfasi sull’economia della conoscenza. La crescita moderna dipende non solo da infrastrutture visibili e capitale tangibile, ma anche da capitale intellettuale, istruzione, ricerca, software, formazione, fiducia, dialogo e circolazione di idee al di là dei confini disciplinari. La conoscenza, in quest’ottica, non è semplicemente un insieme di dati. È un processo vivo e relazionale, alimentato dalla ricerca, dalla memoria, dall’immaginazione e dalla capacità di individui e istituzioni di porsi domande migliori.

Questa preoccupazione conduce naturalmente a una nuova concezione dell’università, che va oltre la rigida separazione disciplinare e prepara le giovani generazioni a un mondo plasmato da scienza, tecnologia, discipline umanistiche, creatività, imprenditorialità e intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale è parte di una più ampia trasformazione del lavoro, dell’apprendimento e della vita istituzionale. Il controllo automatizzato riduce l’attività umana a risultati misurabili, trascurando i significati più profondi, le motivazioni e i contesti sociali del lavoro. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale, se guidata da una rinnovata cultura della conoscenza e della responsabilità, può diventare parte di una più ampia trasformazione nell’istruzione, nella ricerca e nell’imprenditorialità.

Infine, il capitalismo politico e il modo in cui la spesa pubblica, la burocrazia, gli interessi professionali e le strutture ereditate limitano l’emergere di nuove energie imprenditoriali danneggiano l’economia italiana.

The economic decline in Italy should not be understood only as a matter of slow growth or insufficient investment. It may also reflect a deeper failure to renew society’s cultural, educational, institutional, and entrepreneurial foundations.

Past success can become a source of inertia when accumulated wealth is protected more readily than new knowledge is created, when established interests weigh more heavily than the interests of future generations, and when institutions become more comfortable with stability than with experimentation.

A major theme is the dominance of GDP as the principal language of economic evaluation. GDP alone cannot adequately capture the quality of social life, human development, environmental sustainability, creativity, or the conditions under which people can live and work with dignity. By placing GDP alongside other indicators and social realities, we consider not only how much an economy produces but also what kind of society it sustains.

Italy is a country of significant strengths and serious vulnerabilities. Important positive features include long life expectancy, social cohesion, household savings, and the role of the third sector. At the same time, there are persistent structural weaknesses in education, youth employment, female labour force participation, research and development, innovation capacity, and the ability to attract and retain young talent. The result is not a simple portrait of decline, but a layered diagnosis of a society whose achievements remain real, yet whose future depends on renewal.

Particularly relevant is the emphasis on the knowledge economy. Modern growth depends not only on visible infrastructure and tangible capital, but also on intellectual capital, education, research, software, training, trust, dialogue, and the circulation of ideas across disciplinary boundaries. Knowledge, in this account, is not merely data. It is a living and relational process, sustained by inquiry, memory, imagination, and the capacity of individuals and institutions to ask better questions.

This concern leads naturally to the reimagined university, which moves beyond rigid disciplinary separation and prepares younger generations for a world shaped by science, technology, the humanities, creativity, entrepreneurship, and artificial intelligence.

Artificial intelligence is part of a wider transformation of work, learning, and institutional life. Automated control reduces human activity to measurable outputs while overlooking the deeper meanings, motivations, and social contexts of work. At the same time, artificial intelligence, when guided by renewed cultures of knowledge and responsibility, may become part of a larger transformation in education, research, and entrepreneurship.

Finally, political capitalism and how public spending, bureaucracy, professional interests, and inherited structures limit the emergence of new entrepreneurial energies hurt the Italian economy.

piero.formica@gmail.com