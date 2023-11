La Commissione Economia della Ue ha valutato il Def italiano andante senza brio

Martedì Roma ha incassato da Bruxelles l’approvazione del DEF, Documento di Economia e Finanza per l’anno prossimo.Non è stata una promozione a pieni voti, piuttosto una concessione simile a quella che si fa a chi dice “tengo famiglia”, alla maniera di Totò. I punti deboli che presenta quel documento erano comunque individuabili già da prima che la Commissione Economia esprimesse la sua valutazione. Così quella stessa si è limitata a richiamare l’attenzione del Governo sulle indicazioni a suo tempo a esso rivolte.

Esse riguardano la riduzione del debito, la gestione ben finalizzata e corretta del risparmio e un maggior alleggerimento della pressione fiscale. Facendo solo un passo indietro, si può aver riscontro che i tre punti appena descritti sono stati quelli che hanno provocato i dissensi di maggiore portata nel dibattito parlamentare. Nei confronti del Paese non saranno avviate per il momento procedure di infrazione, ma il richiamo a maggiore ortodossia di comportamento è implicito in quel giudizio. Nè in tale circostanza può dare sollievo, al Governo come agli italiani, che tra “coloro che son sospesi” ci sono Francia e Germania e ancora altri paesi dell’ Europa centrale, a essere stati richiamati all’ordine dal Commissario per l’Economia Gentiloni. Mai come in tale circostanza risulterebbe non attinente citare l’antico detto consolatorio “mal comune, mezzo gaudio”, ancora in uso nel villaggio. Constatare che a non essere in sintonia con le direttive della Commissione Economica non è solo l’Italia, anzi, che è invece in nutrita compagnia, dovrebbe valere a confermare tutt’ altra cosa. Più precisamente che il disagio è ormai diffuso e, se si vuole seriamente tentare di recuperare le occasioni sfuggite a causa del Covid prima e delle guerre che ancora oggi sconvolgono varie parti del mondo, bisogna agire. Senza omettere di aggiungere i disastri “naturali” sempre più frequenti (cambiamento del clima?). In definitiva l’atteggiamento di tutti i membri della UE dovrebbe essere di maggior propensione a fare che a dire farò o cercherò di fare. Deve essere ben chiaro, anche se è molto probabile che lo sia già e tuttavia si continui a fingere il contrario- continuando a tenere il ditino in bocca -che per uscire dal pantano in cui il Vecchio Continente è caduto alla fine dello scorso millennio occorre che esso produca, cioè crei ricchezza ex novo. Troppe sono state e ancora sono, le occasioni che portano gli italiani a comportarsi in una maniera che ricorda Pinocchio finito tra le grinfie del Gatto e della Volpe. A quel bambino burattino i due imbroglioni a quattro zampe fanno credere che, se avesse piantato le sue monte d’oro nel terreno, ne sarebbero spuntate altre. Nonostante siano stati tanti gli episodi di pura criminalità finanziaria messi in essere da copie attuali con due gambe di Gatto e Volpe, che sono stati e sono tanto persuasivi da farsi consegnare da molti Pinocchio di questi tempi somme ingenti di denaro. Questa volta non più da mettere a dimora nel terreno, ma da infilare nelle proprie tasche. Per dire nello stesso tempo ai malcapitati che quegli stessi soldi sarebbero stati investiti in progetti a dir poco fantascientifici. Strano ma vero, ancora oggi continuano a verificarsi episodi del genere. Il denaro, da quando è iniziata la sua storia, non produce denaro, tuttalpiù lo trasferisce, generando reddito, come è giusto che avvenga.Tanto vale solo e soltanto se a gestire quelle somme affidate loro da terzi siano intermediari finanziari, bancari e non, di specchiata professionalità. Malgrado il mondo stia vivendo la concretizzazione di una idea che è nell’ immaginario collettivo da tempo, la AI, l’Intelligenza Artificiale, molte volte sembra che una parte della sua popolazione non voglia sentire ragioni, finendo così per scivolare sulle bucce di banana. Se tra le motivazioni di quei soggetti turlupinati non fossero presenti anche le frustrazioni di chi si accorge che la sua professionalità è sminuita non per propria colpa, si sarebbe portati a ragionare diversamente. Più precisamente, che la ludopatia, a essa è assimilabile la tendenza a abboccare a proposte di affari palesemente farlocche, sia diventata un male molto contagioso. Così, di conseguenza, è azzardabile che il mondo è prossimo a trasformarsi in un grande casinò. Nota bene: con l’accento sulla o.