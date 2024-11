La Compagnia delle Opere lancia il Manifesto del buon lavoro

La Compagnia delle Opere presenta il Manifesto del Buon Lavoro. La conferenza stampa si terrà, martedì 12 novembre alle ore 11, al Senato della Repubblica alla Sala Caduti di Nassirya (Piazza Madama, Roma). Sarà presente anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

“Tra i settori del quotidiano in cui è maggiormente visibile un cambiamento d’epoca – si legge nela nota di presentazione diffusa dalla Cdo – , il lavoro è uno di quelli in cui le trasformazioni in corso impattano non solo sulle tradizionali modalità di svolgimento con l’introduzione dello smart working o il ricorso all’intelligenza artificiale, ma anche sul valore profondo attribuito al lavoro da parte di lavoratori e imprenditori. Per contrastare, dunque, i fenomeni di burnout, passività, presenzialismo e Great Resignation, è necessario che il lavoro ritorni a rappresentare uno dei valori espressivi fondamentali della persona: il Manifesto del Buon Lavoro intende aprire la strada e percorrere proprio questa direzione”.

Il confronto si aprirà con i saluti istituzionali della Senatrice Licia Ronzulli e proseguirà con gli interventi di Andrea Dellabianca, presidente della Compagnia delle Opere, Marina Calderone, mnistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Marco Bernardi, presidente Illumia e Francesco Seghezzi, presidente Adapt, in qualità di partner scientifico.