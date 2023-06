La compostezza della gallina, l’8 giugno a Roma la presentazione

Sarà presentato l’8 giugno, il libro “La compostezza della gallina”, alle ore 18:30, presso il Bibliobar, in Lungotevere Castello, Roma. Notizie da un altro mondo è il sottotitolo, che come già il titolo, la dice lunga sull’ironia e la scelta di raccontare un mondo surreale, ma non tanto da discostarsi totalmente dalla realtà.

Un viaggio immaginario tra le storie delle autrici Ornella Amodio, Maria Teresa Azzoni, Maria Cristina Francinelli, Angela Moschella, Susanna Rienzi ed Emanuela Rossi, che con la casa editrice daorainpoi hanno pubblicato come recita la sinossi “Venticinque racconti in cui niente è vero e tutto è vero, e ogni cosa ha un’anima. Gli animali parlano e sanno far di conto, le ombre si separano dai loro proprietari, le lancette di un orologio vanno a giocare nella ruota di un criceto, i calendari conoscono il dolore e la nostalgia, un gorilla parla d’amore vero, la storia di Cenerentola è vista dalla parte di Gertrude e altro ancora. Se è vero che scrivere vuol dire creare mondi, qui si è tentato di farlo, con gioia”.

Info pubblicazione “La compostezza della gallina”, di Ornella Amodio, Maria Teresa Azzoni, Maria Cristina Francinelli, Angela Moschella, Susanna Rienzi, Emanuela Rossi. Daorainpoi edizioni