La comunicazione per fibra ottica, futuro dell’economia digitale

Nella bozza del Decreto Semplificazioni appena approvata dal Governo, fra le varie aree d’intervento vi sono una serie di misure rivolte all’attuazione del piano strategico nazionale della banda ultralarga, le quali integrano le misure già previste dal Dpcm del 17 marzo – meglio noto come Decreto “Cura Italia” per la gestione dell’emergenza coronavirus. Proprio nel periodo del lockdown si è evidenziata l’importanza delle telecomunicazioni, indispensabili per le aziende che hanno potuto proseguire il loro lavoro, utili alle persone per interagire – seppure costrette al distanziamento sociale – e con cui le istituzioni hanno indirizzato messaggi alla cittadinanza. Durante la Fase 1, in Italia si è verificato uno degli incrementi di traffico in Rete più elevati d’Europa, con una crescita media settimanale del 33%. Tale dato, secondo le stime dei maggiori fornitori di servizi, in condizioni normali si sarebbe potuto registrare in un lasso temporale di circa un anno e mezzo. Per gestire l’incremento nell’uso di applicazioni di studio e lavoro a distanza, comunicazione e collaborazione, oltre allo streaming video e l’aumento del 300% dei giochi, si sono resi necessari degli interventi di potenziamento per decongestionare la rete fissa, con l’aumento della capacità sui gateway internazionali e sulla fibra ottica – di cui molte zone del Belpaese sono tuttora sprovviste.

Decreto Semplificazioni: snellire le procedure per fibra ottica e banda ultralarga mobile

Grazie al suddetto potenziamento, il temuto “black-out” di Internet durante l’emergenza pandemica non si è verificato. Per il futuro prossimo, gli operatori di telecomunicazioni dovranno orientarsi tempestivamente verso la tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH), il collegamento in fibra ottica che raggiunge le singole abitazioni – e, laddove non sia possibile, utilizzare il metodo Fiber-to-the-cabinet (FTTC) con il cavo fibra ottica posto sino alla cabina situata in strada. Difatti, sebbene quest’ultimo sia il sistema più costoso, rappresenta l’investimento che assicura la massima velocità di trasmissione e più elevate prestazioni, in previsione di un utilizzo sempre più massivo di servizi di Rete sofisticati, come l’ultra-HD o la realtà virtuale. Pertanto, rivestono un ruolo-chiave in tale prospettiva le misure di semplificazione per completare il piano della banda ultralarga, il quale prevedeva di far connettere il 95% degli italiani ad una velocità di almeno 100 Mbit/s, entro il 2020.

L’iter burocratico per ottenere la necessaria autorizzazione ad installare e manutenere le reti in fibra ottica sarà più semplice e standardizzato. Gli operatori dovranno tuttora richiedere un’autorizzazione paesaggistica per interventi a basso impatto ambientale sul territorio in cui siano già presenti infrastrutture, ma basterà presentare un’adeguata documentazione cartografica senza essere in possesso anche dell’autorizzazione archeologica. Pratiche burocratiche più veloci per accelerare le tempistiche di attivazione, prosecuzione e chiusura dei cantieri. Vi è inoltre una proposta per concedere l’uso della tecnica di micro-trincea, ossia scavi di dimensioni ridotte e tempi di ripristino del manto stradale abbreviati. Altra semplificazione introdotta riguarda l’eliminazione dei pareri preliminari nelle conferenze di servizi, eliminando così le preesistenti code amministrative.

Le infrastrutture a banda ultralarga sono essenziali per lo sviluppo economico del Paese

Sulla questione dello sviluppo di infrastrutture di rete a banda ultralarga fissa e mobile è di recente (8 luglio) intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Roberto Rustichelli. La segnalazione rivolta a Governo, Parlamento, Agcom e Anci ha sollecitato la rimozione degli ostacoli che riguardano la realizzazione sul territorio nazionale della nuova tecnologia di telecomunicazioni, poiché – ha rilevato l’Autorità – tali infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita economica del Paese. “Le infrastrutture a banda ultralarga, sia fisse che mobili, sono elementi essenziali per la promozione dell’inclusione e della partecipazione dei cittadini a svariati aspetti della vita sociale ed economica, come mostra l’esempio dell’accesso al lavoro e all’istruzione a distanza. Secondo il Digital Economy and Society Index, l’Italia è quart’ultima in Europa per le performance digitali e ricopre la diciassettesima posizione su 28 paesi europei con riferimento alla connettività, con un indice che si posiziona nella media europea. L’emergenza sanitaria in corso può rappresentare un’occasione per incrementare l’adozione dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultralarga da parte dei cittadini, nonché per rilanciare gli investimenti privati e pubblici in reti di comunicazione elettronica, colmando definitivamente il divario infrastrutturale e permettendo al Paese di dotarsi di reti ad altissima capacità, ‘a prova di futuro’, funzionali alle esigenze di medio e lungo periodo”, si legge nel documento in questione.

Il Garante sollecita inoltre una modifica alle norme relative al diritto di recesso attualmente vigenti (DL n.7/2007), ossia al fine di impedire agli operatori di porre ostacoli contrattuali ai clienti: difatti, favorendo la concorrenza fra i fornitori di servizi di telefonia mobile e fissa, si avrebbero maggiori investimenti “nell’ammodernamento delle reti di telecomunicazione, garantendo che i consumatori siano gli effettivi destinatari dei relativi effetti benefici, in termini di prezzi, qualità dei servizi e innovazione tecnologica”. A quanto pare, il divario digitale che ha separato sinora le aree rurali del territorio nazionale sarebbe destinato a ridursi notevolmente: ciò potrebbe perfino favorire il ripopolamento dei piccoli comuni, abbandonati dai giovani per raggiungere le zone metropolitane.