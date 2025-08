La condizione dell’umanità a 80 anni dallo scoppio della prima bomba atomica

di Raffaele Vacca



Ogni uomo, senza averlo chiesto, si ritrova a vivere la sua unica ed irripetibile esistenza in un momento di quella dell’umanità, che si sa quando è iniziata, ma non si sa se e quando finirà.

Contemporaneamente vive la sua propria esistenza e partecipa a quella dell’umanità.

Può scegliere tra l’adattarsi alle indicazioni del mondo, senza assumersi responsabilità, e lo scegliere responsabilmente il suo agire. In questo caso, oltre a conoscere quel che l’umanità è stata, deve avere consapevolezza della situazione nella quale questa si trova, e che ha continuamente influssi su di lui.

Nel conoscere la situazione esistente non può ignorare che l’umanità è continuamente sotto la minaccia nucleare, sotto quella del cambiamento del clima e quella dell’intelligenza artificiale, le quali hanno indebolito la certezza del futuro. In passato ci si impegnava in opere filosofiche, letterarie, musicali, di scultura, di pittura nella convinzione che, se ben compiute, potessero giovare al presente ed essere trasmesse alle generazioni future. Ma ora, nel dubbio che queste possano esserci, si è spinti solo a giovare al presente, soddisfacendo non solo i bisogni naturali, ma anche quelli artificiosamente alimentati dal sistema scientifico-tecnico- industriale-economico, che privilegia il materiale. E respinge lo spirito, nel timore che possa dare punti fermi per una situazione che vuole che cambi continuamente con l’acritico uso di nuovi prodotti tecnologici, e che è governato dalla ragione strumentale, che ricerca solo immediati profitti economici.

Non ha più punti fermi l’etica, non ne ha il diritto. C’è solo la convinzione che bisogna prendere tutto quello che è possibile, godendolo durante la propria esistenza, senza pensare al futuro. Senza sacrificarsi per esso, che potrebbe non esserci.

Nella consapevolezza della minaccia nucleare e delle altre minacce, agisce secondo le indicazioni che gli vengono dal suo credere, sapendo che solo Dio conosce il futuro, per il quale, nei limiti del possibile, anche si adopra, rispettando e ricordando quell'essenziale, che è di ogni tempo e di ogni luogo. Diversamente pensa chi crede che viene da Dio e va verso Dio, e che quindi la sua esistenza terrena è preparazione per quella eterna.

Dopo lo scoppio della prima bomba atomica (che era ad uranio), avvenuto ad Hiroshina il 6 agosto 1945, e lo scoppio della seconda (che era a plutonio), avvenuto tre giorni dopo a Nagasaki, credo che nell'Isola di Capri, dov'ero nato e dove vivevo da otto anni, nessuno abbia avuto la consapevolezza che l'umanità era giunta ad una fondamentale svolta della sua esistenza.

Dopo lo scoppio della prima bomba atomica (che era ad uranio), avvenuto ad Hiroshina il 6 agosto 1945, e lo scoppio della seconda (che era a plutonio), avvenuto tre giorni dopo a Nagasaki, credo che nell’Isola di Capri, dov’ero nato e dove vivevo da otto anni, nessuno abbia avuto la consapevolezza che l’umanità era giunta ad una fondamentale svolta della sua esistenza.Da immortale, come si riteneva che fosse, era diventato mortale. Suoi stessi componenti l’avrebbero potuta disintegrare da un momento all’altro.In quel tempo l’Isola di Capri era ancora un rest camp per avitatori americani.Gli scoppi delle due bombe atomiche devono aver suscitato grande euforia fra di loro, essendo state sganciate da aviatori americani, e l’euforia, almeno in parte, deve essersi trasmessa anche ad abitanti dell’Isola, con la convinzione che la Seconda Guerra Mondiale fosse ormai finita.Dopo lo scioglimento del rest camp, gli abitanti dell’Isola, abbandonando a mano a mano i campi, coltivati accuratamente per millenni, si dedicarono alla riorganizzazione del turismo, favorendo la “dolce vita” e disinteressandosi completamente della situazione di minaccia nucleare che pendeva sull’intera umanità.Lo stesso avveniva in Italia, mentre politicamente il mondo si era diviso in due grandi blocchi, guidati rispettivamente dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica.L’Italia, che era nel blocco degli Stati Uniti, prima fu intenta alla ricostruzione e poi ad un travolgente sviluppo industriale, come se l’umanità, dopo l’intervallo bellico, avesse ripreso il suo andare, nella sicurezza, verso un continuo accrescimento del benessere e della prosperità.A disinteressarsi della minaccia nucleare in particolare era la letteratura, quantunque, di tanto in tanto, venissero tradotte e pubblicate in italiano opere di altre letterature, che riguardavano la minaccia, come, tra altre, quelle di Emanuel Mounier, Romano Guardini, Günther Anders, Karl Jaspers.Solo nel 1986 Alberto Moravia, che dal 1941 al 1944 aveva vissuto ad Anacapri con la moglie Elsa Morante, pubblicò L’inverno nucleare, contenente anche lo scritto Prima che il mondo scoppi.Nel suo primo numero, pubblicato nel dicembre del 1969, “Il Carniere”, la rivista del Centro di varia umanità, istituito presso la chiesa di S.Michele in Anacapri, invitò non solo alla lettura di opere sulla situazione del tempo, pubblicate dalla fine della Prima Guerra Mondiale, come quelle di Oswald Spengler, Romano Guardini, José Ortega-y-Gasset, Johan Huizinga, ma anche a leggere L’uomo antiquato di Günther Anders, pubblicata nel 1956.Nella conclusione di quest’opera, l’autore sostiene che, dopo lo scoppio delle due bombe atomiche in Giappone, la minaccia di una disintegrazione nucleare dell’umanità non è cessata.“E’ sempre e soltanto rimandata”.“Nessuno se ne libera più”.Ma si è voluto sempre scordare la minaccia, sviluppando un vivere il più possibile superficiale, gaudente, permissivo, opulento, di spettacolarizzazione, di eccitamento, che tutto commercia e che usa e getta prodotti forniti incessantemente dall’industria.E questo nell’opinione che si viene dal nulla e si va verso il nulla.A riportare alla sempre incombente minaccia nucleare sono stati avvenimenti di questi anni, ed in particolare la guerra in Ucraina.