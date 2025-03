La Conferenza dei Servizi dice no al mega impianto fotovoltaico nell’area dell’Abbazia del Goleto

Si è tenuta stamane a Napoli la Conferenza dei Servizi, convocata dalla Regione, per deliberare in merito a un mega insediamento di pannelli fotovoltaici nell’area dell’Abbazia del Goleto. Tra i partecipanti – alla luce delle motivazioni espresse da Assemblea Popolare, Amministrazione Comunale, Lega Ambiente e Comunità Montana -, sono emerse perplessità riguardo alla collocazione territoriale, alla compatibilità ambientale, geologica ed idrofluviale, ma anche rispetto alla storia culturale e religiosa del territorio.

La Conferenza dei Servizi ha dunque deciso di non accogliere la richiesta della società proponente ed ha dichiarato improponibile il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 15 ettari (corrispondenti a 15 campi sportivi): un importante risultato che ha visto mobilitati l’Amministrazione comunale guidata da Rosanna Repole; il capogruppo Mario del Goleto; Gabriele Santoro del gruppo di minoranza; il presidente della Comunità Montana Alta Irpinia; i sindaci di Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, e altri paesi; di Lega Ambiente,; e del mondo dell’associazionismo locale e territoriale.

Il presidente della Pro Loco Tony Lucido con soddisfazione ha subito dichiarato:

“Esprimo forte compiacimento per questo importante primo risultato – ha commentato soddisfatto il presidente della Pro Loco Tony Lucido -. Come detto nel corso dell’assemblea popolare, ritengo che partendo da questo risultato si può pensare a ricostruire con onestà intellettuale e con lealtà le ragioni della più ampia unità possibile, per contrastare la desertificazione del territorio, e per la difesa dei servizi e il potenziamento delle opportunità di lavoro”.