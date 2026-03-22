La connected mobility in Italia vale 3,36 mld ma la mancanza di competenze frena la crescita

Il mercato italiano della Connected Mobility accelera, raggiungendo un valore complessivo di 3,36 miliardi di euro e una crescita del 16% prevista entro fine 2024. Ma mentre la tecnologia corre veloce, le aziende si scontrano con un grave deficit di competenze: il 75% fatica a reperire profili specializzati in intelligenza artificiale, elettrificazione, guida autonoma e sostenibilità, le figure chiave per guidare la mobilità del futuro.

La fotografia del settore emerge dalla ricerca Mobilità sostenibile e tecnologie intelligenti per i grandi eventi: le sfide della nuova mobilità, realizzata dall’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. I dati sono stati presentati a Napoli, durante la tappa inaugurale del roadshow Geely Auto Talks powered by Jameel Motors, ospitata dalla Fondazione Salvatore e accompagnata dalla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa per il territorio.

Un ponte tra industria e università per i talenti della mobilità

Il tour nazionale di Geely Auto e Jameel Motors mira a esplorare il Rinascimento tecnologico dell’automotive, combinando l’esperienza industriale del colosso cinese – proprietario di marchi globali come Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus, Polestar e Zeekr – con l’eccellenza italiana, creando una piattaforma di dialogo permanente e approfondimenti locali sulla mobilità globale del futuro.

La tappa di Napoli ha trovato nel preparativo dell’America’s Cup 2027 l’occasione ideale per discutere le strategie di gestione della mobilità durante grandi eventi internazionali, con un focus su AI, tecnologie smart e soluzioni sostenibili.

Secondo lo studio, se da un lato le nuove tecnologie integrate rappresentano un “salva vita” – con i sistemi ADAS che hanno ridotto la gravità degli incidenti del 13% – dall’altro emerge un preoccupante gap professionale: una posizione su quattro nel campo IT e Data Management resta scoperta. La risposta delle aziende è il modello “Make”, cioè la formazione interna dei talenti per compensare la carenza di specialisti esterni.

Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, sottolinea:

“La trasformazione del settore automotive è tecnologica, culturale e professionale. La vera sfida non è immaginare la mobilità del futuro, ma creare le competenze per realizzarla. È fondamentale costruire un ponte tra industria, università e istituzioni, investendo nella formazione e nello sviluppo dei nuovi talenti.”

Anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, ricerca e settore privato:

“Il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile, sostenuto dal PNRR, prevede ingenti investimenti. La formazione e la valorizzazione delle nuove professionalità rappresentano la sfida principale per trasformare queste risorse in opportunità concrete.”

Le professioni chiave emergenti

Tra le figure più richieste dalle aziende italiane del settore:

Coordinatori di trasporto (27%)

(27%) Supervisori di flotta (22%)

(22%) Esperti in Data & Operation (18%)

Il confronto tecnico moderato dal giornalista Fabio De Rossi ha visto interventi di leader industriali come Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute SpA, Antonio Amato, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, Filippo Rizzi Ariani, Commercial Manager di Grimaldi Group, William Griffini, AD di Carter&Benson, e Alessandro Grandinetti, Senior Partner di PwC.

L’integrazione tra guida autonoma, digital twin e infrastrutture smart si conferma già matura, rivoluzionando la gestione della mobilità urbana, soprattutto in occasione di grandi eventi, con il supporto di nuove figure professionali strategiche.

Verso un ecosistema collaborativo nazionale

Dopo Napoli, il tour di Geely Auto e Jameel Motors continuerà in Italia con l’obiettivo di promuovere le competenze della mobilità del futuro. Il progetto punta a creare un ecosistema collaborativo tra dealer locali, istituzioni, università e stakeholder, traducendo ogni incontro in azioni concrete: dal finanziamento di dottorati di ricerca e borse di studio in collaborazione con il MUR, allo sviluppo della rete di vendita e servizi, generando nuove opportunità di lavoro e sostenendo la crescita del settore automotive in Italia.