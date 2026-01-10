La connessione tra la nascita dello Stato e l’acqua

di Paolo Pantani

La connessione della nascita dello Stato e l’acqua è molto interessante. Uruk, una delle prime città-stato della Mesopotamia, aveva un sistema di gestione delle acque molto avanzato per l’epoca. Il “tribunale delle acque” si riferisce al sistema di gestione e risoluzione delle controversie relative all’irrigazione e alle risorse idriche, che era cruciale per la sopravvivenza della città.

In effetti, la gestione delle acque è considerata una delle chiavi per lo sviluppo delle prime civiltà, compresa quella sumera. Il sistema di canali e di irrigazione di Uruk era molto sofisticato e richiedeva una gestione centralizzata e una risoluzione efficace delle controversie.

Sto facendo un collegamento non a caso,è molto interessante la gestione delle acque e la nascita dello Stato, perché è alla base del diritto all’acqua pubblica, naturalmente pagando la pur necessaria bolletta, a costo politico. Ulteriormente, potremmo parlare di come la gestione delle acque a Uruk abbia influenzato la struttura sociale e politica della città-stato. Ad esempio, la necessità di gestire le risorse idriche potrebbe aver portato alla creazione di una classe di amministratori o di un governo centrale più forte.

Potremmo parlare anche di come il concetto di “tribunale delle acque” sia stato ripreso in altre culture e epoche, come nel caso del Tribunale delle Acque di Valencia, in Spagna, che è ancora attivo oggi.

Il Tribunale delle Acque di Valencia è un esempio affascinante di come la gestione delle acque sia stata importante nella storia della città. È un tribunale che risale al Medioevo e che si occupa di risolvere le controversie relative all’irrigazione e alle risorse idriche.

Il Tribunale delle Acque di Valencia è composto da rappresentanti delle comunità di irrigatori e si riunisce ogni giovedì per discutere e risolvere le questioni relative alla gestione delle acque. È un esempio di democrazia partecipativa e di gestione comunitaria delle risorse.

La città di Valencia è anche famosa per la sua architettura modernista,

Megaris/Parthenope/Palepolis, sono tra le uniche città al mondo che non soni nate sul greto di un fiume, sono nate grazie alle Sorgenti Platamoniche.

Successivamente, Neapolis è stata una delle prime città al mondo ad avere acqua corrente nelle case, grazie alle opere pubbliche di vasti acquedotti costruiti nela epoca Greca, poi Romana e poi Borbonica.

Lo Stato e l’acqua sono la corrispondenza Biunivoca, termine della Teoria degli Insiemi, fondamenta della matematica stessa, per definire una comunità, l’acqua è un bene totalmente pubblico, da sempre, su questo non faremo sconti a nessuno.

Infatti la società francese veolia, la quale è stata proprietaria del 75% delle risorse driche siciliane, è stata anche, fin dal 2023, in trattativa con italgas per acquisire risorse idriche del Lazio, Campania e Sicilia.