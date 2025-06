La consegna dell’aquila

di Annamaria Spina

Ci sono imprenditori che sembrano non appartenere al tempo.

Li riconosci dal passo lento, ma mai stanco, e da quella luce negli occhi che si accende solo in chi ha costruito qualcosa dal nulla. Parlano poco, osservano molto, pesano ogni parola come se fosse un mattone della propria impresa. Hanno edificato non solo strutture, ma culture. E quando arriva il momento, lo avvertono prima degli altri. Non c’è un campanello che suona, non ci sono manuali,…solo un silenzio nuovo, che chiama all’ultima e più difficile delle sfide: “lasciare il testimone”.

Il passaggio generazionale è un punto di svolta, non è un’operazione,…è una narrazione, una delle più complesse che un’impresa possa scrivere. Non si tramandano solo bilanci, asset, organigrammi, si tramanda un’identità, un’etica, una visione, un’anima.

È ampiamente dimostrato che, oltre il 70% delle imprese familiari italiane non supera la terza generazione. Nel mondo appena il 12% delle aziende familiari arriva alla quarta.

Non è un caso, “è un grido silenzioso”.

In questi anni ho incontrato un imprenditore che, a 77 anni, ancora firmava ogni fattura. Aveva creato un impero nel settore della meccanica fine. Quando gli chiesi perché non avesse ancora avviato il passaggio, rispose: “ Perché ho paura che senza di me smettano di crederci”.

Aveva tre figli, una governance debole e una generazione di dirigenti cresciuti all’ombra del patriarca. Due anni dopo, l’azienda ha chiuso, il fatturato era ancora alto, ma era crollata la fiducia. Non aveva lasciato un’impresa, aveva lasciato un vuoto.

Ne ho incontrato un altro che, invece, aveva preparato tutto con sapienza. Cinque anni prima del ritiro, istituì un comitato di transizione, affiancò il figlio maggiore a una task force di giovani e senior, dando a ciascuno non solo ruoli, ma responsabilità autentiche. Riorganizzò l’organigramma, riscrisse lo statuto, ma soprattutto: ascoltò. Scrisse lettere, registrò messaggi, trasmise valori, errori, successi,…non lasciò un’azienda, lasciò un futuro.

Il passaggio generazionale non è mai solo una cessione, è un atto di fiducia sistemica.

Chi lascia deve aver compreso che l’impresa non è sé stesso. Chi riceve deve accettare che l’eredità non è possesso, ma custodia, ed è qui che l’etica si fa carne viva: nell’eleganza del passaggio, nella disciplina dell’ascolto, nella fermezza del progetto. Non si tratta di un passaggio privato bensì di un atto pubblico.

Ogni transizione genera onde che toccano intere filiere, territori, economie.

Quando un’impresa crolla per un passaggio sbagliato, non fallisce solo l’imprenditore, fallisce l’ecosistema che dipendeva da lui. Secondo uno studio di PwC, il 40% degli imprenditori over 60 in Europa non ha ancora nominato un successore formale. Il rischio è sistemico, le banche lo sanno, i fondi lo temono, i mercati lo osservano.

Il vero passaggio generazionale inizia quando si accetta di non essere eterni. Quando si ha il coraggio di scrivere l’ultimo capitolo con la stessa eleganza con cui si è scritto il primo.

Un giorno, un grande industriale del Nord Italia, con la voce rotta, mi disse: “Vorrei che l’azienda sopravvivesse a me, ma non mi sono mai fermato a immaginare come.” Gli risposi che non basta desiderarlo, bisogna progettarlo, come un’ultima grande opera. Il passaggio generazionale deve diventare una priorità economica strategica: “Una consegna”, che va accompagnata, protetta, misurata. Serve una nuova ingegneria dell’eredità economica, serve un’etica della continuità, che non premi solo la performance, ma la capacità di durare con valore e visione, perché una economia che non sa lasciare, è un’ economia che non sa rigenerarsi,…e senza rigenerazione non c’è futuro ma soltanto una lunga, malinconica decadenza.

Eppure lo so, so bene quanto sia difficile fare i conti con il fatto che non siamo eterni.

Scrivendo queste righe, oggi, non lo faccio da “pensatrice economica” o da “osservatrice”, le scrivo da essere umano e da figlia. Perché ci sono verità che non si possono spiegare con gli indicatori, né con le previsioni a lungo termine. Ci sono verità che si possono solo “attraversare”. Accettare il proprio limite, guardare in faccia la nostra finitezza, non è mai un esercizio astratto. È un atto di profonda introspezione, richiede coraggio, umiltà, e un’infinita responsabilità, non per ciò che abbiamo fatto, ma per ciò che lasceremo.

Ecco allora il punto: il passaggio generazionale non è una pratica tecnica da delegare a uno studio legale o a una società di consulenza. È un atto d’amore, un atto di lucidità.

È come scrivere il proprio testamento non nei numeri, ma nella cultura che si lascia, nei valori che si tramandano, nelle persone che abbiamo formato. È l’economia del “profumo”, non del possesso. Del “segno”, non del marchio. Chi ha guidato un’impresa, deve avere il coraggio, prima o poi, di riconoscere che tutto ciò che ha costruito vive davvero solo se può essere ereditato, non replicato, ma rigenerato.

Mi viene in mente una metafora semplice, ma potente : quella dell’albero in fiore.

Quando piantiamo un albero, lo facciamo per qualcuno che forse non conosceremo mai. Lo curiamo, lo innalziamo verso il cielo, e poi, un giorno ci allontaniamo. Lasciamo che le radici parlino per noi, che il vento, passando tra i rami, continui a dire il nostro nome, a modo suo. Non si è mai pronti a cedere le chiavi del proprio giardino, ma quando lo si fa con grazia e con consapevolezza, quel giardino fiorirà ancora, e ancora, e ancora.

Ma c’è qualcosa di ancora più profondo.

Quando cediamo le chiavi del nostro giardino, in realtà non stiamo perdendo nulla, stiamo scegliendo di essere liberi, perché tutto ciò che abbiamo costruito nella vita , nell’impresa, nei legami, non è mai stato davvero nostro. Lo abbiamo generato, si, lo abbiamo sognato, forgiato, custodito, ma non lo possediamo. Nemmeno l’amore, nemmeno l’idea, nemmeno l’impresa.

Siamo solo il passaggio attraverso cui qualcosa ha preso forma. E se quella forma l’amiamo davvero, dobbiamo lasciarla andare. Offrirla, come si fa con un dono sacro, a chi verrà dopo di noi. È il paradosso più potente che esista: solo quando lasci, appartieni davvero, solo quando affidi, liberi davvero. Perché ciò che trattieni si spegne, ma ciò che affidi…respira, vive.

Tramandare non è un atto di rinuncia, è un atto di generosità suprema.

È come soffiare in un fiore e guardare i semi danzare nel vento, senza sapere dove atterreranno, ma sapendo che fioriranno. E in quel gesto, apparentemente semplice, c’è tutta la grandezza del leader, dell’imprenditore, dell’essere umano che non vuole che ciò che ha costruito muoia con lui…chi tramanda non perde, chi tramanda diventa eterno, perché il vero futuro appartiene solo a chi possiede il coraggio di lasciarlo andare.

Il mondo ha un bisogno disperato di donne e uomini che sappiano andarsene in punta di piedi, con il cuore aperto e la memoria fertile. Un’economia è potente quando le mani che l’hanno creata si ritirano, non per stanchezza, ma per libertà. Perché la vera forza non sta nel trattenere, ma nel sapere il momento esatto in cui si deve lasciare andare…e in quell’istante sottile e solenne, dove il passato smette di guidare e il futuro inizia a camminare da solo, avviene la consegna.

È lì che entra in scena quello che simbolicamente chiamo “il passaggio dell’aquila”, non come trofeo, non come simbolo di conquista, ma come segno sacro di fiducia. Come l’aquila non si lega, non si doma, non si possiede…si accompagna fino alla soglia del cielo e poi si lascia volare, con lo stesso atto d’amore con cui si lascia un figlio alla vita o un’eredità alle sue nuove ali. Consegnare “l’aquila”, in azienda, significa questo: riconoscere che l’impresa non è mai stata nostra davvero, è stata nostra la visione, la costruzione, il sacrificio, ma l’impresa, come ogni creatura viva, chiede continuità…e la continuità si affida.

La “consegna dell’aquila” è allora il momento invisibile e luminoso in cui chi ha dato tutto si solleva, e chi riceve tutto, si inchina. Un gesto antico come il fuoco, elegante come il silenzio. Un patto morale che va oltre le firme, oltre gli asset, oltre il nome: è il volo della fiducia che diventa cultura, tradizione e immortalità. Quando si consegna “un’aquila”, non si cede solo un’impresa, si affida un’anima…e si dichiara, davanti al tempo, che il più grande atto di leadership è saper volare via, lasciando in volo ciò che si ama.

L’aquila è libertà. Ma è anche memoria, è forza ma anche leggerezza, è visione dall’alto, ma anche radicamento nelle cime più vere. Che ogni azienda pronta al passaggio generazionale adotti questo simbolo come una fiaccola interiore, un patto tra chi cede e chi riceve, tra chi ha dato e chi continuerà, perché il futuro non è mai solo di chi verrà. È anche e soprattutto di chi ha saputo lasciarlo andare.

Nel lasciare andare risiede l’essenza stessa della vita.