La console degli Usa in visita a Lucca

La console generale degli Stati Uniti d’America, Ragini Gupta, ha fatto visita questa mattina (8 febbraio) alla sede di Lucca Crea e in prefettura, dove è stata accolta dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, che le ha dato il benvenuto della città, insieme al presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi e al direttore Emanuele Vietina. “È stato un onore e fonte di stimolo – si legge in una nota di Lucca Crea – poterla accogliere nel quartier generale di Lucca Comics & Games, guardando al futuro insieme, per raccontare il nostro festival e immaginare progetti futuri”. Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, sono stati sviluppati temi di interesse comune, dalla sicurezza all’immigrazione – con particolare attenzione al fenomeno dei profughi in fuga dall’Ucraina e all’integrazione, soprattutto, dei minori, – ed è stata l’occasione per discutere delle principali peculiarità storiche, culturali ed economiche del territorio. Durante la visita ai principali saloni di rappresentanza, accompagnata dal prefetto, la diplomatica ha apprezzato vivamente le bellezze architettoniche ed artistiche di Palazzo Ducale, ricco di statue, affreschi e dipinti di pregio. Ha chiuso l’incontro il rituale scambio di doni.