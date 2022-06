La console degli Usa visita Palazzo Rosciano a Livorno

La console generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta, in visita a Livorno Palazzo Rosciano, sede dell’Autorità di Sistema portuale, è stato ricevuto dal presidente Luciano Guerrieri e dal segretario generale Matteo Paroli. Durante l’incontro i vertici dell’Authority hanno illustrato al console il piano degli investimenti per lo sviluppo dei porti del Sistema, dettagliando gli interventi che i progetti riguardanti lo sviluppo della piattaforma portuale e logistica: il progetto Darsena Europa, il potenziamento ferroviario dei porti di Livorno e Piombino e le iniziative sulla sostenibilità energetica individuate nel Documento di Pianificazione energetica di Sistema. La Console ha manifestato grande interesse per i progetti in via di realizzazione,condividendone l’importanza strategica per l’economia dell’intero territorio. È stata inoltre evidenziata l’opportunità di rafforzare i rapporti istituzionali fra il Consolato Generale degli Stati Uniti e l’Autorità di Sistema Portuale. A seguito della riunione, il console ha visitato il porto di Livorno in un tour organizzato dal Servizio Promozione.