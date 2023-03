La console dell’India in visita al Politecnico di Milano

Un’iniziativa all’insegna del dialogo e del confronto con la comunità studentesca indiana di Ateneo è stata promossa negli scorsi giorni dal Consolato Generale dell’India a Milano : l’evento, che si è tenuto il primo marzo presso la Sala “Emma Strada”, è stato organizzato in concomitanza con l’arrivo al Politecnico di una delegazione diplomatica guidata dalla Console Generale T. Ajungla Jamir. Ad accogliere la delegazione sono stati il Rettore Guido Saraccoe i professori David Chiaramonti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione, e Michele Bonino, Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali con la Cina e i Paesi Asiatici. L’evento, costruito intorno a un ricco programma di orientamento e benvenuto del Consolato rivolto agli studenti indiani di Ateneo, si è proposto sia come occasione di avvicinamento alla comunità universitaria che come importante momento di confronto tra le due istituzioni in dialogo. Al fine di rafforzare la relazione tra gli Enti, la discussione si è concentrata su tematiche strategiche condivise, dalla gender balance in ambito accademico al problema delle abitazioni per gli studenti stranieri in Italia, dall’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale alla rilevazione delle affinità culturali tra i due paesi. Il Consolato ha quindi mostrato il suo supporto nella gestione delle problematiche relative alle richieste di visto e nella promozione di eventi culturali destinati agli studenti. In occasione dell’evento, il Consolato ha donato all’Ateneo cinque volumi dedicati all’India, solo una piccola parte dell’intera donazione, circa cinquanta libri, compiuta a favore del Politecnico. Le opere (in inglese, hindi e lingue regionali dell’India) trattano principalmente di temi socioeconomici e socioculturali, ed erano state in precedenza inviate al Consolato dal Ministero degli Affari Esteri del Governo dell’India nell’ambito dell’iniziativa “Bharat ek Parichay – Sharing Knowledge with the World”, ossia “Condividiamo la cultura indiana con il mondo”, al fine di promuovere ed approfondire la conoscenza della tradizione letteraria indiana.