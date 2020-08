La console Usa sulla Uss Hershel Woody Williams

Partita dalla stazione navale di Norfolk, Virginia, il 27 luglio, la USS Hershel Woody Williams è arrivata il 13 agosto al porto di Napoli dove si è fermata per una breve tappa logistica. La nuovissima nave della Marina Militare Statunitense è una “Expeditionary Sea Base”, ha una lunghezza di 230 metri e un ponte di volo di 4.830 mq., ed è concepita per supportare operazioni speciali, aeree, di comando e controllo, e di supporto allo staff, nell’area di competenza delle Forze Navali USA in Africa. Durante la sua sosta a Napoli, la USS Hershel Woody Williams ha ospitato a bordo la Console Generale Mary Avery, che è stata accolta dal comandante della nave, Capt. David Gray e dal Vice Ammiraglio Eugene Black, Comandante della Sesta Flotta USA. La Console ha ringraziato le Forze Navali USA in Europa e Africa per l’ospitalità e ha aggiunto: “Sono orgogliosa del vostro contributo alla stabilità e alla sicurezza marittima nella regione, e della collaborazione con i nostri alleati NATO e partner.” “A nome dell’equipaggio, delle Forze Navali USA in Africa, e della Marina USA – ha detto il comandante Capt. David Gray – desidero ringraziare questa grande e storica città di Napoli per l’ospitalità che ci offre e per aver reso possibile questa nostra visita”.