La cooperativa sociale Eco Onlus: In Campania il 37% dei minori vive in povertà (la media italiana è del 22%)

In Campania il 37,5% dei minori vive in stato di povertà e l’unica possibilità di poter invertire questa tragica tendenza risiede nella scuola e nell’educazione. A lanciare il grido l’allarme, in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, è la cooperativa Sociale Eco Onlus che ha lanciato un messaggio video sul web.

“L’infanzia è a rischio! – sottolinea Sofia Flauto, rappresentante della cooperativa – Non più bambini, non esseri umani ma strumenti a beneficio del più forte. Spesso convinti da una promessa di benessere, una prigione mascherata. Si tratta di una maglia intricata che stringe e costringe i genitori – il bisognoso – a continuare pur di sopravvivere. Tutto questo è molto più vicino a noi di quanto sembri: il numero di minori in povertà in Campania è in aumento; la frattura creatasi non resta esclusivamente economica, ma si lega inevitabilmente alle scarse opportunità pedagogiche”. Oggi in Campania, secondo i dati diffusi dalla cooperativa, il 37,5% dei bambini vive in condizioni di povertà relativa, un dato ben al di sopra della media nazionale che si attesta al 22%. Una condizione che coinvolge comunque quasi 2 minori su 5 nella regione, e che conferma come il tema della povertà minorile resti una vera emergenza. Che i piccoli lavoratori finiscano per ingrossare le fila delle maestranze criminali è quasi una certezza a Napoli e in Campania. Qui gli “scugnizzi che faticano” sono sotto gli occhi di tutti. I ragazzini fra i 9 e i 16 anni vengono utilizzati da bar e ristoranti per le consegne a domicilio, nei chioschi e persino dalle piccole imprese edili dove maneggiano cazzuole e mattoni senza le adeguate protezioni. La Campania – conclude la nota – è la terza regione per numero di ragazzi che abbandonano prematuramente gli studi, con un tasso di abbandono del 19,1% contro una media nazionale del 14%. Emerge che la povertà educativa è la vera emergenza del Paese.