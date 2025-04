La corazzata Potëmkin, come vista da Fantozzi

di Franco Fronzoni

Due notizie sui giornali e telegiornali, qualche giorno fa: “Il sesso nelle prigioni” e “Le prostitute potranno alfine pagare le tasse”.

Incredibilmente, ho avuto immediatamente la medesima reazione, con dubbi e ed accostamento al Fantozzi, su ben altro argomento.

Il sesso nelle prigioni: intanto, non sarà molto facile realizzarlo – ancorché fosse giusto, il che, a parer mio non sarà – poiché esistono ben altre esigenze, certamente più proprie, che non vengono considerate (lunghezze esagerate delle pene, alternative alle stesse, modalità di vita difficili da sopportarsi per solitudine di lunghe durate e, senza alternative di pena come attività lavorative più idonee ad una pena più umana. Senza neppure accennare alla disumanità degli ergastoli e alle condanne rivelatesi, poi, ingiuste, a fronte delle quali, mi apparirebbe più risolutiva una condanna a morte (per chi uccide deliberatamente e proditoriamente); ma queste sono considerazioni assolutamente personali, che possono non essere condivise dagli Operatori della Giustizia che le determina e, dalla politica che ben poco fa nel rispetto della natura umana dei condannati. Per fortuna, esiste, almeno, la possibilità di visita ai condannati ad opera della parentela. La mia critica al sesso nelle carceri proviene da alcune considerazioni che andranno stabilite per la sua attuazione esaminate e determinate. Ne esprimo qualcuna: quanto sesso? ogni quanto tempo? Quali modalità per i responsabili degli avvenimenti e del loro controllo durante l’effettuazione? discriminazioni in base alle età e in base alle esigenze fisiche di ciascuno (ad esempio 3 volte per taluni al giorno o una al mese per altri meno esigenti)? E, se qualche carcerato ha moglie ed amante, a chi spetta la partecipazione (scelta del richiedente)? E, se omosessuale, anch’egli potrà esserne beneficiato? E per colui che non abbia partner, come provvedere? Con un prezzolato/a? E se non avesse pecunia bastevole resterebbe condannato – lui solo, il disgraziato – alla astinenza? Oppure, in questi casi deve intervenire la collettività (la quale non gradirebbe addossarsene la spesa) per ovviare alla ingiustizia? Comunque a chi spetterebbe di far osservare il comportamento corretto di tali fattispecie? Stato, Regioni, Province? In definitiva, si prepara tanto lavoro per i Tar (come non ne avesse abbastanza)!

Circa la tassazione delle prostitute

Si dovrà, dapprima, tener conto che esistono anche i prostituti, anch’essi in abbondanza. Poi, avverrà che ciascun omosessuale condannato dovrà rivelarsi tale e, rendere pubblica la sua identità sessuale, mentre i progressisti non vogliono che esistano differenze. Tuttavia, una volta istituita la professione, nascerà la necessità di istituire Un apposito Albo? Con le specifiche specializzazioni? Ed, in ragione di queste, anche l relative tariffe? Naturalmente, occorreranno le fatture, da pagarsi con Pos, oppure sarà possibile un bonifico? occorrerà stabilire il regime dell’Iva, ma certamente sarà severamente proibito l’uso del contante, altrimenti si andrebbe incontro alla evasione fiscale, neutralizzando l’intento delle leggi. Sarà necessario stabilire a chi verranno affidati i controlli: maschi dove i maschi o verso le donne, oppure il contrario? innanzi tutto quale Ente Polizia o Finanza? Ci sarà una divertente lotta per controllare il buon andamento di questi nuovi istituti. Stavo per dimenticare i controlli sanitari con tutte le responsabilità di controllori e controllati; e, mi sovviene che, a suo tempo ci fu l’abolizione di case similari – allora, si diceva giustamente – ad opera di una parlamentare la Merlin. Forse, non giustamente? Ci sarà anche il problema della denominazione di quelle attività; in riguardando il passato: Casino di donne, Casino di uomini, oppure casino-casino, se, al top, ciascuno di essi potesse servire ad entrambi i generi.

Tutti questi pensieri mi sono venuti alla mente, dopo l’accostamento al giudizio del comico Fantozzi sull’altro argomento. Ma, poi poiché i fatti in argomento sono due occorrerà un bel potente bloccante per arginarne gli effetti!