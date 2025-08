La corsa di Nabil per il cibo piovuto su Gaza

Ogni giorno l’attesa degli aerei con gli aiuti umanitari

Milano, 5 ago. (askanews) – Palestinesi tengono in mano scatole di cibo e trasportano i feriti dopo che un aereo ha lanciato pacchi di aiuti umanitari sulla città di Gaza. “Sono scattato quando ho visto l’aereo, a causa della mancanza di cibo. Sono corso a prendere del cibo per i miei figli. Ho bambini feriti, sdraiati sulla schiena, e non ho farina, né cibo, né acqua. La situazione è tragica. Questo cibo che sono riuscito a procurarmi sfamerà i bambini, senza pane. La vita è molto dura nella Striscia di Gaza”, dice Nabil Kadas, uno sfollato che è corso a prendere del cibo per i suoi figli feriti.