La Costiera Amalfitana cade a pezzi e l’Abbac scrive all’Unesco

“L’ennesima frana, lo sbriciolamento in atto da tempo del patrimonio orografico della Costiera Amalfitana, la cattiva manutenzione, la scarsa attenzione e sensibilità per un territorio fragilissimo da tutelare e conservare ma costantemente violentato. Non c’è alcuna volontà condivisa di sostenibilità autentica, non vi è alcun coordinamento tra enti locali ed istituzioni che siano in grado di lavorare ad un vero cronoprogramma di messa in sicurezza e tutela. Le continue frane sono gestite con interventi tampone e non risolutivi , con rimpallo di competenze e responsabilità, e che spostano sempre in la e non si sa a quando, azioni che dovrebbero essere costanti e continue e soprattutto programmate”. E’ quanto ha scritto in una lettera inviata stamane dal rappresentante extralberghiero turistico e giornalista Agostino Ingenito a Franco Bernabè, presidente della Commissione Italiana per l’Unesco dopo gli ultimi smottamenti che si sono verificati in Costiera Amalfitana, nel salernitano. “Faccio appello alla sua sensibilità e del coordinamento come di tanti illustri cultori del patrimonio mondiale Unesco, quel riconoscimento nel 1997 è stato fondamentale per valorizzare ulteriormente un appeal mondiale della Costiera Amalfitana, tuttavia poco si è fatto da allora per garantire vera tutela al paesaggio e all’incommensurabile patrimonio che ci è stato da custodire- scrive Ingenito- L’Unesco Italia ci aiuti anche mettendo in discussione il riconoscimento ottenuto se occorre per svegliare coscienze e avviare un processo di autentica tutela e salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico”.