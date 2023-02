La Costituzione e il Sud tra 2 presidenti meridionali

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 febbraio 2023 all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

I 75 anni della “Magna Carta” fondativa della Repubblica italiana, vengono celebrati con 2 Capi di Stato, alla nascita e oggi, di fondamentale cultura e formazione politica strettamente collegate alle città di origine: Napoli per Enrico De Nicola e Palermo per Sergio Mattarella. Una singolare e positiva coincidenza. L’arco di tempo attraversato vale come forte richiamo alla indivisibilità del nostro Paese, alla necessità di respingere ogni tentativo divisorio mediante manovre “semplicistiche”, ma non esenti da dolosi retro pensieri, qualificabili appunto come espressione di una irresponsabile e distruttiva “ingegneria costituzionale”.

ENRICO DE NICOLA. Nato a Napoli e deceduto a Torre del Greco nel 1959, era un giurista fra i più prestigiosi quando, il 27 dicembre 1947, firmò la Costituzione entrata in vigore pochi giorni dopo, il primo gennaio ‘48. Personaggio dallo stile di vita severo e improntato a economia, a palazzo Giustiniani aveva accanto, all’atto della firma, il presidente del Consiglio De Gasperi e dell’Assemblea Costituente Terracini. Sulla scrivania “2 calamai e 4 penne d’ufficio”. La solennità era tutta “negli sguardi, nelle menti e nei cuori”. Fermo il monito denicoliano ai partiti. Nelle lotte “per il fine comune del pubblico bene”, dovranno procedere secondo il monito di un “grande stratega: marciare divisi per combattere uniti” (peccato che della frase dell’ottocentesco generale tedesco Von Miltke, se ne appropriarono, nel 1970, le Brigate rosse per il terrorismo stragista). ***

SERGIO MATTARELLA. Dopo il primo settennato, a fine 2022 aveva predisposto tutto per lasciare, come da più volte affermata volontà, il Quirinale. Ma le condizioni dei partiti erano tali da costringerlo a rivedere i suoi programmi. Ora è al secondo mandato. Fermo e incalzante il suo pensiero, fin dal primo esordio in politica nel 1981 come presidente del Collegio Probiviri della DC e, subito dopo, come ministro della Difesa. In Italia e all’estero ha sempre spiegato che “non ci sarà crescita senza lo sviluppo del Sud”. A Catanzaro come a Sorrento (forum “Verso Sud”) o nelle città del Nord, fondamentale la convinzione che “il nostro destino non può essere quello di un Paese diviso e sempre più disuguale”. Per questo non è accettabile che “crescano le distanze in termini di lavoro, opportunità e risorse disponibili”. Fermo lo sguardo al Mediterraneo, e a una strategia europea, per una “nuova stagione economica e socioculturale”.

APPELLI E COMPORTAMENTI. Da tempo si avvertiva che l’Unità d’Italia, raggiunta faticosamente nel 1861 con le lotte risorgimentali, andava “rifondata” perché il passare degli anni aveva fortemente cambiato contesto storico e volto del Paese. Serviva una più convinta e rafforzata unità nazionale. Mentre si ragionava su modalità e programmi, ha fatto irruzione “guastatoria” il leghismo: prima nella versione bossiana delle 3 Repubbliche, mentre da un po’ tiene banco l’Autonomia differenziata di matrice calderoliano-salviniana. Cambiano le parole, ma l’intenzione no. La sintesi è che l’unità d’Italia va stretta ai “nordisti” più trinariciuti e incolti. Ma anche i “sudisti” più convinti non mancano di metterci qualcosa, da parte loro. Contano infatti le parole e soprattutto gli atti che si compiono.

CATTIVI ESEMPI. A Caserta (Cappella palatina della reggia) si discute dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Tutti preparati e pronti alla sfida del Pnrr o Piano Draghi? Dubbi crescenti. Lo stesso sindaco di Napoli, Manfredi, è costretto ad ammettere che tra i 4 mila dipendenti di Palazzo San Giacomo può contare su molto pochi. A suo tempo solo assunzioni clientelari senza badare alle capacità tecnico-professionali? Nuove, stridenti contraddizioni: mentre, con la “rivoluzione del merito”, si pongono limiti di stipendio ai manager di Stato (5 fasce da 240 mila euro a 120 mila), la Sicilia – regione a statuto speciale – aumenta sensibilmente, di notte, le retribuzioni dei propri consiglieri e burocrati. Nelle stesse ore, in Campania 5 consiglieri regionali vengono condannati per aver usato 4 milioni di euro per fini del tutto personali (comprese le tinture per capelli…).

DOMANDA RETORICA. Ma in quali mani vanno a finire gli euro che arrivano al Sud dalla Comunità europea?