La cravatta Cilento ad Alberto Angela per i 799 anni dell’Università Federico II

L’Università degli studi di Napoli Federico II ha festeggiato i 799 anni dalla fondazione con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad Alberto Angela. Ugo Cilento, ottava generazione della Maison Cilento ha consegnato ad Alberto Angela la cravatta ufficiale dell’Università Federico II realizzata proprio per celebrarne la storia. Si tratta di una cravatta sette pieghe in pura seta, come sempre realizzata a mano con il logo della Federico II in colore ocra. Ne esistono due versioni, una su sfondo blu navy e una di colore bordeaux. “Una grande soddisfazione per la nostra Maison poter rappresentare la città e i saperi della città attraverso le nostre cravatte. Un grande onore poterla consegnare in occasione dei festeggiamenti ad un protagonista assoluto della cultura e amante di Napoli come Alberto Angela”. Lo ha dichiarato Ugo Cilento a margine dei festeggiamenti dell’università fondata da Federico II nel 1224 che si prepara alle celebrazioni per gli otto secoli nel prossimo anno.