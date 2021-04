Ucraina, Unione Europa e Usa hanno spesso interagito tra loro e la crisi in Donbass è difficile da fermare, in quanto da metà marzo la situazione al confine tra Russia e Ucraina si è surriscaldata. Il 13 aprile, il ministro degli Esteri ucraino ha partecipato alla riunione straordinaria del Comitato NATO-Ucraina e ha tenuto colloqui con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il segretario di Stato americano Tony Blinken, sperando di ottenere il sostegno dei Paesi della NATO nel confronto con la Russia.

Lo stesso giorno, il presidente USA Biden ha parlato con l’omologo russo Putin. Biden ha ribadito il sostegno degli Usa all’Ucraina e ha proposto di tenere un vertice in un Paese terzo nei prossimi mesi per discutere in modo esauriente le attuali questioni che devono affrontare i due Paesi.

Il motivo per cui le parti sono cadute in una situazione così tesa è naturalmente legato al conflitto storico tra Ucraina e Russia. Dall’inizio del 2021, il governo ucraino ha intrapreso una serie di azioni su questioni come la situazione nell’Ucraina orientale e le relazioni con la Russia.

Le foto circolate sull’agenzia di stampa Reuters e su alcuni social media hanno mostrato che le truppe russe riunite al confine disponevano di sistemi missilistici antiaerei come Doyle e Beech, oltre ad alcuni carri armati e veicoli blindati.

BBC, Reuters, Associated Press e altri principali media occidentali hanno riferito ufficialmente che la Russia ha recentemente inviato un gran numero di truppe nelle aree di confine orientale della Crimea e dell’Ucraina.

Di fronte alla situazione tesa, il governo ucraino ha spesso agito a livello interno e a livello esterno ha anche intensificato la sua interazione con gli esecutivi turco e statunitense.

Il 2 aprile, Biden ha parlato per la prima volta col presidente ucraino, l’ex attore, il populista Volodymyr Oleksandrovych Zelens’ky, il quale ha affermato che non avrebbe permesso a Kiev di affrontare da sola la pressione di Mosca quando la situazione nell’Ucraina orientale si sarebbe aggravata.

Il 5 aprile, il portavoce del Dipartimento di Stato, Price, ha accusato l’esercito russo di radunare un gran numero di truppe nell’area di confine russo-ucraina e ha chiesto spiegazioni da parte russa. Inoltre, la Marina militare Usa aveva previsto di inviare due navi da guerra nel Mar Nero attraverso il Bosforo dal 14 al 15, ma la parte turca ha dichiarato il 15 che il piano è stato annullato.

Per quanto riguarda le relazioni turco-ucraine, il 10 aprile Zelens’ky ha visitato la Turchia e si è incontrato con il presidente turco Erdoğan per discutere la situazione nell’Ucraina orientale e altro. Erdoğan ha anche sottolineato che la Turchia sostiene l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, e la sua posizione è non riconoscere l’annessione della Crimea, che l’idiota Chruščëv regalo all’Ucraina dopo una bevuta nel 1954, meno di un anno dopo la morte di Stalin. Egli, data la sua limitatezza mentale e crassa ignoranza, non capì che la Costituzione staliniana del 5 dicembre 1936 aveva fondate basi giuridiche e rispettava anche la secessione delle Repubbliche dell’URSS (Art. 17: « Ogni repubblica federata conserva il diritto di libera secessione dall’URSS»). Come noto il primo elemento distruttivo dell’alcool è la cessazione del controllo della propria mente.

Inoltre, anche la recente cooperazione e interazione militare tra Ucraina e Turchia ha suscitato molte preoccupazioni. Secondo Al Jazeera, nel 2018 l’Ucraina ha acquistato 6 UAV TB2 di fabbricazione turca e 200 armi a guida di precisione per un prezzo totale di 69 milioni di dollari. Il 15 marzo 2021, diversi aerei da trasporto C-17 sono volati dalla Turchia all’Ucraina, trasportando armi e attrezzature.

Secondo il rapporto, nel recente conflitto per il Nagorno-Karabakh, l’Ucraina ha inviato esperti militari per osservare da vicino come l’esercito azero ha utilizzato questi droni di fabbricazione turca. Alcuni di loro hanno affermato di aver scoperto che i metodi di guerra dell’esercito azero “hanno molto in comune” con la guerra delle forze governative ucraine contro i militanti nell’est.

Il 13 aprile il sito web di notizie militari Defense Blog ha riferito che il drone TB2 era stato schierato vicino a Donbass, mentre funzionari del ministero degli Esteri russo hanno presentato una protesta pubblica.

Vale la pena notare che la Turchia è stata solo la prima tappa della visita straniera del populista Zelens’ky. Egli si è incontrato pure col presidente francese Macron. Prima di questo, i leader di Germania e Francia hanno tenuto una videoconferenza con il presidente russo Putin. Il portavoce di Zelensky ha commentato che tutte le parti non dovrebbero escludere Kiev prima di prendere qualsiasi decisione sull’Ucraina.

Secondo la Casa Bianca, Biden ha espresso preoccupazione per la presenza militare russa ai confini dell’Ucraina e ha invitato Putin ad allentare le tensioni. L’appello della Casa Bianca ha sì concluso: «Il presidente Biden ha sottolineato il fermo impegno degli Usa per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina». La sintesi del Cremlino ha sottolineato: «Durante lo scambio di opinioni sulla crisi interna dell’Ucraina, Putin ha delineato le basi per le misure del “pacchetto di Minsk” del 12 febbraio 2015 (accordo di cessate-il-fuoco) quale soluzione politica».

Per questo motivo, nel luglio 2020, il gruppo di contatto tripartito sull’Ucraina (Ucraina, Russia e Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) ha tenuto una videoconferenza con i rappresentanti delle forze armate civili nella regione del Donbass nell’Ucraina orientale, in modo da arrivare ad un cessate-il-fuoco completo nella regione, per poi poter raggiungere un accordo.

Tuttavia, dalla fine di febbraio di quest’anno, gli incidenti e le vittime nell’Ucraina orientale sono aumentati. Le forze governative ucraine e le forze armate civili nell’est si sono accusate a vicenda di aver infranto l’accordo di cessate il fuoco.

Il governo ucraino ha affermato alla fine di marzo che l’assembramento delle truppe russe nelle sue zone di confine rappresenta una seria minaccia per la sicurezza nazionale. Al contrario la parte russa ritiene che sia proprio perché le forze militari dei Paesi della NATO e di altre parti stanno diventando più attive nelle aree vicine al confine russo: e tutto questo ha costretto Mosca a rimanere vigile, garantendo stabilità e sicurezza dei propri confini.

Durante questo periodo, la parte russa ha avuto reazioni che hanno sorpreso l’Occidente. Oltre alle informazioni sulla mobilitazione delle truppe che sono state riportate intensamente dai media occidentali, la Russia ha anche rilasciato segnali più intensi attraverso i canali dei media. Russia Today ha sollevato pubblicamente la questione del “Donbass russo” per la prima volta durante la partecipazione al forum “Russia-Donbass” il 28 gennaio 2021. Mosca ha sottolineato che non è escluso riportare il “modello della Crimea” in situazioni disperate e controllare direttamente la regione del Donbass.

Per sostenere l’Ucraina, l’amministrazione Biden ha annullato la decisione dell’ex presidente Trump di ritirare le truppe dalla Germania il 13. Nel frattempo, il segretario alla Difesa degli Usa Lloyd James Austin III e il segretario di Stato, Blinken, hanno entrambi visitato i Paesi europei nella prima metà di aprile. Austin ha annunciato il 13 che oltre a fermare il ritiro, gli Usa invieranno altri 500 soldati in Germania. Alla domanda se la mossa fosse quella di inviare un messaggio alla Russia, Austin ha detto che stava “inviando un segnale alla NATO” per mostrare l’impegno degli Usa verso l’alleanza transatlantica e verso la Germania.

Allo stesso tempo, Blinken ha incontrato gli alleati della NATO a Bruxelles e ha tenuto un incontro separato con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Ivanovyč Kuleba. Blinken gli ha detto: «Gli Stati Uniti sostengono fermamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina». E il ministro ha replicato che l’Ucraina ha urgente bisogno dell’aiuto della NATO.

Ricordiamo pure che la NATO ha continuato a fornire assistenza all’Ucraina. Il 10 marzo è arrivata in Ucraina una delegazione di comandanti delle forze di terra della NATO guidati dal tenente generale della NATO Roger Cloutier. Secondo un precedente rapporto sul sito web di notizie Ukrinform, l’esercito ucraino ha commentato che questo viaggio dimostra che la NATO considera l’Ucraina come un “partner strategico”.

Secondo Stoltenberg, la NATO sta attualmente fornendo vari aiuti all’esercito ucraino, inclusi addestramento, esercitazioni congiunte e modernizzazione militare. Sebbene l’Ucraina non sia un membro della NATO, ha ottenuto armi occidentali come il missile anticarro Javelin attraverso vari canali.

Noi ci chiediamo: vale la pena una terza guerra mondiale, in caso di invasione dello spazio geopolitico russo da parte della NATO? Vale la pena avere perlomeno 4-5 miliardi di morti ed un pianeta devastato e riportato indietro nel tempo, a cui confronto i 20 milioni della II Guerra mondiale, sembreranno un incidente stradale? E per cosa? Per antichi odi interetnici che terzi vorrebbero sfruttare a loro favore, ritenendo di contrastare forse l’esercito panamense o di Grenada?

Ponete caso se la Repubblica Popolare Cinese mandasse un corpo di spedizione con tanto di Marina militare e missili verso l’amico Messico: cosa pensate succederebbe?