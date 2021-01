La crisi si combatte con la comunicazione e la “buona reputazione”

Intervista ad Alessandro Maola, da 25 anni al fianco di imprese e professionisti, specializzato in uffici stampa e web marketing

In un periodo complicato per l’economia e le imprese come questo che stiamo vivendo, ci ha incuriosito leggere il post di un’azienda che, facendo il punto sul 2020, ricordava come nel corso di questo terribile anno, con tutte le difficoltà del caso, il suo giro d’affari non solo non avesse subito forti contraccolpi, ma fosse addirittura triplicato.

Non è certo una cosa da niente, così abbiamo voluto fare due chiacchiere con Alessandro Maola, a capo della Alessandro Maola Comunicazione, agenzia di comunicazione di Roma, specializzata nelle consulenze di ufficio stampa e di web marketing. Abbiamo anche scoperto di condividere la passione per i sigari toscani e tra una nuvola di fumo e l’altra, abbiamo cercato di capire come ha fatto e cosa intende fare nel 2021.

Aumentare il fatturato, aumentare i clienti e pure i collaboratori nel 2020. Come ci sei riuscito?

È semplice: abbiamo portato risultati, costruendo un forte rapporto di fiducia e collaborazione con ogni cliente. Quando, 5 anni fa, ho costituito la mia agenzia, ho voluto chiamarla con il mio nome perché ho voluto metterci la faccia, come si usa dire. L’imprenditore, ovvero il nostro il cliente tipo, non ha fiducia per un “ente”, per un logo, per una sigla. Ma può avere fiducia in una persona, in un volto. E questa non è stata solo una strategia di marketing, ma un vero e proprio “modus operandi”. Seguo personalmente ogni cliente, discuto con lui delle strategie, delle opportunità cerco di immedesimarmi e cerco di fare davvero il suo interesse. I clienti se ne accorgono, sentono che possono fidarsi della mia esperienza e della mia lealtà. Devo, poi, dire che ho messo insieme un team altrettanto motivato, pragmatico, indirizzato ai risultati. Devo ringraziare soprattutto loro, per la loro pazienza e disponibilità: da Alessia, una santa, ad Andrea, da Valerio, che si occupa del web, a Elina, Michele, Marco per i video. Persone preziose.

Come è il mercato della comunicazione oggi in Italia dal tuo punto di vista?

In un periodo tanto difficile molte aziende hanno capito che occorre investire nella comunicazione. Noi siamo specializzati nelle consulenze di ufficio stampa e nel web marketing. L’ufficio stampa è sempre più richiesto, perché la “buona reputazione” di una azienda è un asset fondamentale, un patrimonio senza il quale non si cresce. Il web marketing è, ovviamente, in crescita ancora maggiore, e noi stiamo avendo molti riconoscimenti per il nostro lavoro anche in questo ambito, proprio per la nostra pragmaticità: niente chiacchiere, ma azioni concrete e risultati. Occorre dire che, essendo la nostra un’agenzia piccola e senza troppi costi fissi, possiamo proporre consulenze a budget più contenuti rispetto alle grandi agenzie, ma senza rinunciare alla professionalità, all’attenzione per ogni dettaglio. Ed alla creatività, che sempre più spesso manca a chi opera nel web.

Quindi l’ufficio stampa è uno strumento strategico in questa fase?

Si riparte da lì, ne sono convinto. Si può ripartire dalla “reputazione”, perché solo se il cliente si fida di noi e ci ritiene autorevoli, può sceglierci, in ogni campo. Ad esempio, molti nostri clienti sono Studi Legali, che non possono che puntare proprio sulla “reputazione” del loro lavoro. Il Web Marketing è prezioso per farti conoscere, magari per portare il potenziale cliente sul tuo sito, ma solo la “reputazione”, la affidabilità percepita può portare quel potenziale cliente a sceglierti. Noi facciamo questo: costruiamo strategie che possono “far parlare bene di te” sui media, quindi farti conoscere e farti apprezzare. Puoi essere bravo, puoi fare un prodotto fantastico, puoi essere un grande avvocato, ma devi farlo sapere.

E il Web Marketing? Con la Pandemia in corso molti si sono rivolti al web, ma spesso non si sa da dove cominciare?

Vero, molte aziende e professionisti sono disorientati, ci sono tante proposte, tante web agency, tanti corsi e consigli sui social. Non è facile capire come approcciarsi al web marketing, da dove iniziare e cosa faccia realmente al caso nostro. Il nostro metodo viene molto apprezzato dalle imprese e dai professionisti, perché, come accennavo prima, si basa sulla concretezza. Individuiamo quali siano le strategie, i messaggi giusti, il target giusto, quali siano gli strumenti migliori da usare e costruiamo la strategia per il cliente, che non vuole chiacchiere, ma risultati. E noi questi risultati li portiamo, tanto che addirittura li garantiamo per iscritto, sia nel caso dell’ufficio stampa, sia per le campagne di web marketing.

Che tipo di clienti si rivolgono a voi?

Un po’ di tutti i generi. Abbiamo molti Studi Legali, ma anche tantissime aziende di vari settori. Andiamo dall’abbigliamento maschile di Dan John all’elettricità di Revoluce, dalle auto di AreaRenting ad una associazione no profit molto nota come il MOIGE, il grande Parco Divertimenti Zoomarine. Ma passiamo anche per l’immobiliare con SoloAffitti, per i prodotti di design di Placed Atoms, per legge3.it, e molte start up. E poi autori di libri, una straordinaria nutrizionista come Chiara Manzi, la formazione di 4Man, il consulente d’impresa Marco Massari, l’azienda di recruitment Milano Exe. E potrei continuare a lungo…

Tutti contenti?

Beh, sia chiaro, nessuno è infallibile. Ma i risultati li portiamo, ed ognuno di loro sa che da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno, la massima professionalità, un confronto pressoché quotidiano. Sanno che non hanno un fornitore, ma un amico, un partner. Noi siamo nella loro squadra, sempre.

E per il 2021?

Abbiamo le idee chiare: più clienti, ma soprattutto più risultati per loro. Per questo studiamo in continuazione nuovi strumenti, nuovi metodi. Abbiamo da poco avviato una collaborazione con la Link Campus University proprio per coinvolgere i loro giovani studenti per una costante innovazione. E stiamo lavorando su un Think Thank con Reputation Review che studierà proprio la reputazione come patrimonio di imprese, professionisti, addirittura istituzioni e nazioni. Oggi chi si ferma è perduto.

Ed i sigari?

Non tutte le innovazioni sono buone, a volte la tradizione è la scelta migliore. I Toscani solo quelli di cento anni fa, ci ricordano da dove veniamo e la nostra storia, sanno di terra ed il fumo sale in cielo.