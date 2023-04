La cucina delle monache, la nuova serie su Food Network

Su Food Network arriva la nuova serie “La cucina delle monache”: nel cuore del centro storico di Bastia Umbra, borgo medievale a pochi chilometri da Assisi, si trova l’antico Monastero delle Benedettine di Sant’Anna, dove quattro consorelle fuori dal comune fanno della cucina parte integrante della loro vita monastica. Madre Noemi, abbadessa del Monastero, un tempo destinata alla serie A di pallacanestro, suor Debora, architetto ed esperta in cucina, suor Miriam, quattro lauree, e suor Eleonora, novizia, la più giovane, psicologa, si alterneranno, divise in coppie, ai fornelli. Da una parte Madre Noemi e Suor Debora, le veneziane, e dall’altra Suor Miriam e Suor Eleonora, rispettivamente di Napoli e Treviso. Insieme, tra pentole e mestoli, prepareranno ricette semplici ma ricche di storia e dei valori di una volta, come la torta umbra al formaggio, i tozzetti (biscotti fatti dalle pazienti mani delle monache da generazioni), il gateau di Santa Chiara, il “torcolo delle monache” (ciambellone soffice e leggero), il pancotto alle verdure, i fagioli in salsa (specialità delle consorelle dell’800) e tante altre delizie. “La cucina delle monache” va in onda da domani, ogni sabato, alle 17:45 ed è disponibile in streaming su discovery+.